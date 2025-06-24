Hizmet Sektöründe Güven Endeksi Arttı, Perakende ve İnşaat Sektörlerinde Düşüş Yaşandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı güven endeksi verilerini açıkladı. Hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 0,4 artarken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 1,7 oranında azalma görüldü.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini paylaştı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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