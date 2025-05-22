Hizmet, Perakende ve İnşaat Sektörlerinde Güven Endeksi Artış Gösterdi

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,9 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı. - İSTANBUL