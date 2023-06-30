Hizmet İhracatı 2023 Yılında Yüzde 22,6 Arttı

TİCARET Bakanlığı, hizmet ihracatının 2023 yılının ilk 4 ayında yüzde 22,6'lık artışla 25,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve yıl sonu hedefinin 120 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla bir artış gerçekleştirdiği belirtilerek, "2002 yılında 14 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatımız, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atmıştır. Böylece 50 milyar dolarlık hizmetler dengemiz, cari açığı kapatma noktasında önemli bir konumda yer almıştır. Ülkemizin uluslararası alanda hizmet ihracatındaki başarısı kendini göstermiş olup, dünya genelinde yüzde 1,3'lük pay ile 23'üncü sıraya yükselmiştir. Bunun yanında, 2022 yılı hizmet ihracatında elde ettiğimiz yüzde 47'lik artış oranı ile birlikte İspanya'dan sonra dünyadaki ilk 30 ihracatçı ülke içinde en yüksek artış oranına sahip ülke konumuna gelmiştir" denildi.Açıklamada ayrıca, "Hizmet ihracatımız 2023 yılının ilk 4 ay içerisinde yüzde 22,6'lık bir artışla 25,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 120 milyar doları aşma hedefi planlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak 2023 yılı başından itibaren hizmet sektörlerine aktarılan kaynak 774 milyon 730 bin 132 Türk Lirası olup 2023 yılı için ayrılan bütçe toplamı ise 2,5 milyar Türk Lirası'dır. Ticaret Bakanlığı olarak katma değeri yüksek, fikri mülkiyet yoğun, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin ana eksene oturduğu günümüzde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesine net fazla kazandıran alt sektörlerimize ve kalemlerimize yatırımlarımızı, desteklerimizi artırarak hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.