Hizmet ihracatçında hedef 3 senede 110 milyar dolarlık yıllık dış satım hacmine ulaşmak

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Doğru adımları atarsak 56,7 milyar dolar olan ihracatımızı çok hızlı bir şekilde 110 milyar dolara çıkarabiliriz, üstelik 5 sene 10 senede değil, 3 sene içerisinde." dedi.

Bolat, Birlik çatısı altında bulunan 10 stratejik sektörde detaylı ve odaklı çalışmalar sonucunda hazırlanan strateji raporu ve sektörün yol haritasının açıklandığı basın toplantısında konuştu.

Raporda her bir alt sektöre ait detaylı çalışmanın yapıldığını aktaran Bolat, "Biz bu çalışmayı yaptığımızda şunu gördük, doğru adımları atarsak 56,7 milyar dolar olan ihracatımızı çok hızlı bir şekilde 110 milyar dolara çıkarabiliriz, üstelik 5 sene 10 senede değil, 3 sene içerisinde. Kendimize özgü dinamik yapımızla, ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikleri, iklimi, tarihi, kültürü, gastronomisi, kalifiye insan kaynağı ve sayamadığım tüm kriterleriyle ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazmak için yol haritamız hazır ve biz hazırız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Bolat, hizmet ihracatının ekonomiye benzersiz açılımlar sağlayacağını kaydederek, "Ülkemizin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 53'ünü karşılayan, doğrudan döviz girdisi sayesinde cari açıkla mücadeleye büyük destek veren ve toplam istihdamın yüzde 70'ini oluşturan hizmetler sektörümüz, ülkemizin hedeflediği refah seviyesine ulaşmamız için çok büyük bir önemi haiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de kurulan girişimlerin yüzde 86'sının hizmetler sektöründe olduğunu belirten Bolat, şunları söyledi:

"Özellikle son 20 yılda dünya ekonomisine yön veren yeni markaların çoğunluğu hizmet sektöründen. Bugüne kadar şirketlerin kendi çabaları ve stratejileriyle bir noktaya gelebilen sektörlerimiz ortak bir hedef doğrultusunda, doğru destek mekanizmaları ile çok daha iyi yerlere gelecektir. Kurulması için büyük gayret sarf ettiğimiz Hizmet İhracatçıları Birliği, kısa sürede 2 bin 300'ün üzerinde üyeye ulaştı. Birliğimizin talepleri doğrultusunda, Ticaret Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ve bunu takiben Birliğimize ait müstakil bir genel sekreterliğin kurulması devletimizin hizmet ihracatına verdiği önemin somut bir göstergesidir."

" Türkiye'nin yolcu taşımacılığı sektörü, küresel ekonominin büyüyen markası"

HİB Başkanı Bolat, hizmet sektörlerinin ihracata çok önemli bir katkı sağlayacağına değinerek, " Türkiye'nin yolcu taşımacılığı sektörü, küresel ekonominin dinamik ve büyüyen markasıdır. Yolcu taşımacılığı Türkiye'yi bir merkez ve transfer merkezi haline getirerek ülkemize 'yumuşak' güç kazandırmıştır. Türk Hava Yolları'nın liderliğinde hava yolu taşımacılığında gerçekleştirdiğimiz 'hub olma' başarısını tüm taşımacılık türlerinin hedefine koymalıyız." şeklinde konuştu.

Salgın sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizm ve seyahat hizmetleri sektörünün geldiğini anlatan Bolat, sektörün, 2021 yılında devam eden salgının etkilerine rağmen, bir önceki seneye göre yüzde 103'lük artışla 21 milyar dolar tutarında hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini ve kayıplarını önemli oranda telafi ettiğini dile getirdi. Bolat, bugün dünyada pazarlama teknik ve taktiklerinin değiştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"120'yi aşkın ülkede yaklaşık 500 milyon izleyici ile buluşan Türk dizilerindeki bir ürün yerleştirme, o markaya algıyı değiştirebiliyor. Medya ve kültürel hizmetlerin taşıyıcı karakteri sayesinde birçok ihraç ürünümüzün önü açılmıştır. Eğitim için ülkemizi tercih eden öğrenciler mezun olduktan sonra da ülkemizle iş yapmaya ve tatillerini burada geçirmeye devam ediyor. Bundan 20 yıl önce yurt dışına çok sayıda hastamızı gönderirken, yurt dışından hemen hemen hiç hasta alamazdık. Ama bugün geldiğimiz noktada tam tersi durumdayız, yurt dışına çok az sayıda hasta gönderirken her yıl giderek artan sayıda hasta kabul ediyoruz. Bilişim teknolojileri sadece kendini değil beraberinde bütün hizmet ve sanayi kollarını dönüştürme, verimlilik kazandırma gücüne sahip bir sektör olarak ön plana çıkıyor. Ülkemizin mal ihracatı için kritik öneme sahip olan lojistik sektörü, ihracatçılarımızın farklı pazarlarda rekabetçiliğini artırırken, kendisi de doğrudan hizmet ihracatı gerçekleştiriyor."

Toplantının açılışında HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli de söz alırken, MK Novo Yönetim Danışmanlığı tarafından hazırlanan raporun sunumu gerçekleştirildi.