Hizmet İhracatçıları 2022'de 90 milyar 300 milyon dolar döviz getirecek

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2022 yılında 10 kategoride ülkemize 90 milyar 300 milyon dolar döviz getireceklerini açıkladı. Bolat, turizm ve taşımacılığın önemli paydaşları olduğunu belirtti.

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Hizmet İhracatçıları, 2021 yılında 61 milyar dolar ülkemize döviz getirdi. 2022 yılında 90 milyar 300 milyon dolar hizmet ihracatçıları olarak 10 kategoride ülkemize döviz getirdik. Bunun önemli paydaşlarından bir tanesi taşımacılıksa diğeri turizm." dedi.

Ahmet Bolat ve HİB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa'daki bir otelde düzenlenen toplantıda, peygamberler şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan

duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu'nun yüz yıllardır kadim dinlerin ve medeniyetlerin yuvası olduğunu aktaran Bolat, bu coğrafyada Türk Hava Yolları olarak hem ülkenin tanıtımına hem de insanları birbirlerine bağlamakta bir misyon icra ettiklerini söyledi.

Bu açıdan da son yıllarda Göbeklitepe'yi, Şanlıurfa'yı ve tekrardan Anadolu'yu bütün dünyaya tanıtmak için büyük bir organizasyon ve büyük bir stratejinin devamı olacak aktiviteler, faaliyetler yaptıklarını ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

"Bugün hem sizlerle hem de devlet ve milletin temsilcileriyle bir arada olmaktan, beraber istişareler yaparak ülkemize daha fazla neler katabiliriz? Bunun altyapısını oluşturmak için buraya geldik. Hizmet İhracatçıları, 2021 yılında 61 milyar dolar ülkemize döviz getirdi. 2022 yılında 90 milyar 300 milyon dolar hizmet ihracatçıları olarak 10 kategoride ülkemize döviz getirdik. Bunun önemli paydaşlarından bir tanesi taşımacılıksa diğeri turizm. Bu açıdan da gittiğimiz her yerde Göbeklitepe'den bahsediyoruz. Gittiğimiz her yerde peygamberler diyarı olan bu bölgeyi anlatıyoruz ama şunu fark ettik ki yönetim kurulumuzun çoğu üyesi Göbeklitepe'ye gelmemiş. Gelip görmediğimiz, yakından bilmediğimiz, tanımadığımız bir şeyi ne kadar anlatabiliriz. O açıdan da aylık yaptığımız Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunu Şanlıurfa'da yapalım diye karar aldık ve hemen de icra ettik. Tarihin, medeniyetlerin sıfır noktası diyerek Göbeklitepe'yi anlatıyoruz. Hakikaten bundan sonra çok daha canla başla anlatacağız."

Türk Hava Yolları'nın şu andaki doluluk oranlarının yüzde 83'leri bulduğunu belirten Bolat, geçen sene hava yollarının 2,5 milyar dolar kar ettiğini anlattı.

Taşıdıkları yolcuların bir kısmının İstanbul üzerinden farklı farklı ülkelerdeki kentlere gittiğini dile getiren Bolat, "Biz bu insanlara diyoruz ki gel bir kere de İstanbul'u gör. Şimdi yeni bir şey daha başlattık. Amerika'dan, Asya'dan gelen insanlara diyoruz ki İstanbul'a geliyorsa Şanlıurfa'ya, Kapadokya'ya git. Gidiş geliş ücretini biz bedava veriyoruz, bilet veriyoruz. Amacımız turistleri Anadolu'ya getirtmek, bu kadim medeniyetleri tanıtmak. Buralardaki kardeşliği, buralardaki medeniyetin başlangıcına şahitlik etmek." diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından geçen yıl "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilmesinin Şanlıurfa için önemli olduğunu belirten Ayhan, "Deprem, sel ve seçim sürecinden dolayı istediğimiz aşamayı gerçekleştiremedik. Çok önemli hazırlıklar yapıldı. O konuda her ay üst seviyede uluslararası program, her hafta da o ayın ruhuna uygun programlar hazırlanmıştı. İnşallah o süreç devam edecek." dedi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile turizm acente yetkilileri, turizm temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.