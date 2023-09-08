'Hızlı Tüketim Noktaları' büyük ilgi gördü

Bursalı firmanın 'Bidaa Hızlı Tüketim Noktaları' görücüye çıktı.

Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan WorldFood İstanbul'da görücüye çıkan 'Bidaa Hızlı Tüketim Noktaları' fuarı ziyarete gelenler tarafından tam not aldı. Yankı Yemek İştiraki olarak 'Geleneğin Pratik Tadı' sloganıyla ev dışı tüketim pazarına iddialı bir giriş yapan Doybox Gıda, BİDAA markası ile ürettiği yeni nesil hızlı tüketim ürünleri toplu tüketim yerlerinde büyük ilgi görüyor. Restoranlar ve hızlı tüketim yapılan fast foodlarda iş yerine sahiplerine sağladığı zaman ve maliyet avantajlarının yanı sıra, geleneksel tatları ve doğallığı sebebiyle tercih edilen BİDAA ürünleri, Bursa'dan başlayarak öncelikle Türkiye, daha sonra da dünyada belli başlı ülkelerde 'BİDAA Hızlı Tüketim Noktaları' zinciri kurmayı hedefliyor.

Yankı Yemek A.Ş ve Doybox A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, günümüzde yemek yeme alışkanlıklarının önemli bir değişim gösterdiğini söyledi. Özellikle 35 yaş altındaki gençlerin zamanlarının büyük bölümünü ev dışında geçirdiklerini ve yemeklerini dışarıda yediklerini belirten Dönmez, "Bu kesim evde yemek yese bile ön pişirmesi tamamlanmış hızlı hazırlanabilen yiyecekleri tercih ediyor. Yemek sektöründe 35 yıllık tecrübeye sahip bir firma olarak EDT pazarında tüketicilere geleneksel ev yemeği lezzetinde tamamen doğal ve hızlı hazırlanabilen, aynı zamanda ekonomik fiyatlarla satışa sunulan yiyecekler üretmeyi planladık. 'Geleneğin Pratik Tadı' sloganı ile yola çıktık. 2 yıldır özellikle restoranlar ve fast food tabir edilen hızlı tüketim noktalarında faaliyet gösteren işletmelerin çözüm ortağı olduk. Bu süreçte tam otomatik çorba makinelerimiz olan Doymatikleri de uzun ar-ge çalışmaları ile tasarlayıp tüketicilerin beğenisine sunduk" dedi.

Coşkun Dönmez, kendi markaları ile önce Bursa'dan başlayarak Türkiye'nin tamamına ardından da dünyanın farklı ülkelerinde zincir şeklinde BİDAA Hızlı Tüketim Noktaları açmayı planladıklarını ve bu konudaki hazırlıklarını da son aşamaya getirdiklerini söyledi. Böylece perakende pazarına gireceklerini vurgulayan Dönmez şöyle konuştu:

"Bu yıl 31.'si düzenlenen ve dünyanın alanında önde gelen fuarlarından olan Wordfood Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret eden 77 ülkeden 600'den fazla profesyonel ziyaretçiye, hem mevcut ürünlerimizi hem de hızlı tüketim noktaları projemizi tanıtıyoruz. Artık tüketim alışkanlıklarının değiştiği yepyeni bir dönem başladı. Doybox Bidaa olarak bu sürece hazırız." - BURSA