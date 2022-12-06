Hızlı tüketim malları sektörüne ilişkin rekabet soruşturmasında firmaların sözlü savunmaları alınıyor

Rekabet Kurulunca, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada, firmaların sözlü savunmalarının dinlenmesine devam edildi.

Söz konusu teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma süreci devam ediyor.

Toplantı, kurum binasında, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Toplantıda savunma yapan Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ Hukuk Müşaviri Özge Gülşen Kösem, müşterileriyle veya rakipleriyle rekabeti azaltan ya da sınırlayan herhangi bir iş uygulamasında bulunmadıklarını söyledi.

Temel gıda maddelerindeki KDV'nin yüzde 8'den 1'e indiği dönemde Kent Gıda'nın indirime gittiğini bunu güncel fiyat listelerine yansıttıklarını belirten Gülşen, ancak söz konusu güncellemeyi raf fiyatlarına yansıtmanın müşterilerin inisiyatifinde olduğunu ve hiçbir şekilde müdahalelerinin olmadığını anlattı.

Avukat Bahadır Balkı da Kent Gıda yetkililerinin söz konusu soruşmayı müşterisi konumundaki perakendecilerle paylaştığını ve fikirlerini aldığını aktararak, "Müşterilerimizden bize 'Biz fiyatları kendimiz belirliyoruz, Kent Gıda'nın sorumluluğu yok, tavsiye fiyatlarını yükseltmek için bir baskı görmedik, bir yaptırımla karşılaşmıyoruz' şeklinde cevaplar var. Gerçek anlamda bir dikte varsa, müdahale varsa bunun da mutlaka sahada görüntüsünün olması lazım." diye konuştu.

Dosyada, "topla-dağıt karteli" iddiası bakımından Kent Gıda'nın dahil olduğu hiçbir iletişim olmadığını, sadece bir firmaya ait bir markasının yazışmalarda adının geçtiğini öne süren Balkı, bu gerekçelerle Kent Gıda'nın bir topla-dağıt karteli iddiasına taraf olamayacağını düşündüklerini söyledi.

Pepsi, Frito Lay, Red Bull ve Unmaş savunmalarını yaptı

Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti. Avukatı Esen Ergül, Pepsi hakkındaki "topla-dağıt karteli" delillerine yönelik aleyhe kullanılan 3 belgenin, 2 yıl 12 gün boyunca perakendeciler arasında bir koordinasyonu ve bu koordinasyonun sürdürülmesini sağlayabilecek nitelikte ya da nicelikte olmadığını savundu.

İlgili dönemde çok sayıda fiyat değişikliği olmasına rağmen delilerin yalnızca 3 iletişime dayandığını ifade eden Ergül, şunları kaydetti:

"Bir belge Pepsi'nin, bir belge ise Carrefour'un iç yazışmasıdır. Pepsi'nin bahse konu fiyat geçiş tarihlerini rakip perakendecilerden elde ettiğini veya perakendecilerle paylaştığını göstermemektedir. Yalnızca bir belge Carrefour ile Pepsi arasındadır. Dolayısıyla sözde ihlalin tarafı BİM, Migros, ŞOK, ve A101 ile iletişim kurduğunu doğrudan gösterir hiçbir belge yoktur. Hiçbiri Pepsi ve perakendeciler arasında peşi sıra gerçekleşmemiştir. Her bir belgenin arasında yaklaşık 1 yıllık bir zaman aralığı bulunmaktadır."

Ayrıca, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ve Unmaş Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin avukatları ve firma temsilcileri de gruplar halinde sözlü savunmalarını yaptı.

Toplantıya yarın devam edilecek.