Hızlı tüketim malları sektöründe firmaya 72 milyon TL idari para cezası

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya rekabeti önleyici faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 72 milyon TL idari para cezası uyguladı.

REKABET Kurulu'nca, hızlı tüketim malları sektöründe et üreticisi ve tedarikçisi olarak faaliyet gösteren firmaya uzlaşma yöntemiyle 72 milyon 986 bin 653,99 TL idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurulu, ürünlerinin marketlerdeki satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti önleyici faaliyette bulunduğu öne sürülen üretici ve tedarikçi konumundaki firma hakkında, mayıs ayında soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinde firma tarafından kurula gönderilen uzlaşma metninde, ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası kabul edildi.

Rekabet Kurulu'nca bugün alınan karara göre; firmanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar' başlıklı 4'üncü maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Bu kapsamda uygulanması gereken 97 milyon 315 bin 538,65 TL idari para cezasında, yüzde 25 indirim yapılarak, 72 milyon 986 bin 653,99 TL para cezası ile soruşturma uzlaşma ile sonlandırıldı.