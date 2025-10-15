Haberler

Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Meclis'te kabul edilmesi beklenen yeni trafik düzenlemesiyle hız sınırı toleransı tarihe karışıyor. Hız sınırını aşan sürücülere artık yüzde 10'luk pay bırakılmayacak, en küçük ihlal bile cezaya neden olacak. 30 bin liraya kadar ceza yazılacak yeni sistem 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Yeni trafik düzenlemesiyle en küçük hız aşımı bile ceza kapsamına alınacak. TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen teklif, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

MECLİSTE KÖKLÜ TRAFİK DÜZENLEMESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren bir teklif ele alınıyor. Adalet Komisyonu'ndan geçen düzenlemeye göre, uzun süredir uygulanan yüzde 10'luk hız toleransı tamamen kaldırılacak. Böylece sürücüler, hız sınırını yalnızca 1 kilometreyle bile aşsalar cezai işlemle karşılaşacak.

51. MADDE YENİDEN YAZILIYOR

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51. maddesi, mevcut haliyle hız sınırını yüzde 10, 30 ve 50 oranında aşanlara kademeli ceza uygulanmasını öngörüyordu. Yeni teklif ise bu sistemi kökten değiştiriyor. Artık oran yerine, doğrudan hız sınırının kaç kilometre aşıldığı esas alınacak.

YENİ SİSTEM 2026'DA BAŞLAYACAK

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Yeni ceza sistemiyle birlikte trafik denetimlerinde tolerans uygulaması tamamen son bulacak.

Yeni düzenlemeye göre yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını aşan sürücülere şu cezalar kesilecek:

YERLEŞİM YERİ İÇİNDE

6-10 km/s aşımına 2.000 TL,

11-15 km/s aşımına 4.000 TL,

16-20 km/s aşımına 6.000 TL,

21-25 km/s aşımına 8.000 TL,

26-35 km/s aşımına 12.000 TL,

36-45 km/s aşımına 15.000 TL,

46-55 km/s aşımına 20.000 TL,

56-65 km/s aşımına 25.000 TL,

66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

11-15 km/s aşımına 2.000 TL,

16-20 km/s aşımına 4.000 TL,

21-25 km/s aşımına 6.000 TL,

26-30 km/s aşımına 8.000 TL,

31-40 km/s aşımına 12.000 TL,

41-50 km/s aşımına 15.000 TL,

51-60 km/s aşımına 20.000 TL,

61-70 km/s aşımına 25.000 TL,

71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMusa Mut:

Ilk önce bu hiz sınırlarına kanun koyucular sonra polisler uysun ondan sonra milletten isteyin milletten para toplamak icin farklı oyunlara girmeye gerek yok cani burnunda zaten

Haber YorumlarıYunus Emre:

Sehirlerarasi 2,3 seritli yollarda hafif bir virajda, aracini seridine sigdiramayan, hemen yan seride gecen ya da kestirme olsun gibisinden hareket eden dallamalarada basin cezayi. Donuslerde, gecislerde sinyalini vermeyen, aynalarini kullanmayan, en son serittden en bas seride gecmeye calisan dag ayilarinada basin cezayi.

Haber Yorumlarıbedircan Bedir:

Herkes hayal eder Akp yapar.... Yaşasın AKP

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

akp yi sandıkta yenemeyen zihniyet bu yolla iktidardan gönderecek kesin. şehirler arası yolda 10 km de bir yerleşim birimi

Haber Yorumlarıalbatros :

zenginleri kur korumayla daha da zengin ettik, onlardan vergi de alamıyoruz, yandaşlara 49 yıllık yolcu, hasta, araç garantili hastaneler, yollar, köprüler yaptık, itibardan da taviz vermiyoruz. e haliyle cepte para kalmadı. bunları nereden çıkaracağız vergisi...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
