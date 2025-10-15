Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak

Yeni trafik düzenlemesiyle en küçük hız aşımı bile ceza kapsamına alınacak. TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçen teklif, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

MECLİSTE KÖKLÜ TRAFİK DÜZENLEMESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren bir teklif ele alınıyor. Adalet Komisyonu'ndan geçen düzenlemeye göre, uzun süredir uygulanan yüzde 10'luk hız toleransı tamamen kaldırılacak. Böylece sürücüler, hız sınırını yalnızca 1 kilometreyle bile aşsalar cezai işlemle karşılaşacak.

51. MADDE YENİDEN YAZILIYOR

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51. maddesi, mevcut haliyle hız sınırını yüzde 10, 30 ve 50 oranında aşanlara kademeli ceza uygulanmasını öngörüyordu. Yeni teklif ise bu sistemi kökten değiştiriyor. Artık oran yerine, doğrudan hız sınırının kaç kilometre aşıldığı esas alınacak.

YENİ SİSTEM 2026'DA BAŞLAYACAK

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Yeni ceza sistemiyle birlikte trafik denetimlerinde tolerans uygulaması tamamen son bulacak.

Yeni düzenlemeye göre yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını aşan sürücülere şu cezalar kesilecek:

YERLEŞİM YERİ İÇİNDE

6-10 km/s aşımına 2.000 TL,

11-15 km/s aşımına 4.000 TL,

16-20 km/s aşımına 6.000 TL,

21-25 km/s aşımına 8.000 TL,

26-35 km/s aşımına 12.000 TL,

36-45 km/s aşımına 15.000 TL,

46-55 km/s aşımına 20.000 TL,

56-65 km/s aşımına 25.000 TL,

66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA

11-15 km/s aşımına 2.000 TL,

16-20 km/s aşımına 4.000 TL,

21-25 km/s aşımına 6.000 TL,

26-30 km/s aşımına 8.000 TL,

31-40 km/s aşımına 12.000 TL,

41-50 km/s aşımına 15.000 TL,

51-60 km/s aşımına 20.000 TL,

61-70 km/s aşımına 25.000 TL,

71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.