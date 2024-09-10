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Hitit Üniversitesinde Doğal Boya Üretimi Projesi

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Hitit Üniversitesi'nde yürütülen proje kapsamında kimyasal içermeyen, insan sağlığına ve çevreye dost doğal boya üretildi. Proje kapsamında zedeli elmalardan elde edilen yerli bir mikroorganizma ile atık ekmek ve kavun kabuğundan kırmızı renkli doğal bir boya olan pulkeriminin üretimi gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında kimyasal içermeyen, insan sağlığına ve çevreye dost doğal boya üretildi.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, zedeli elmalardan elde ettikleri yerli bir mikroorganizmadan, kimyasal içermeyen doğal boya üretebilmek amacıyla çalışma başlattı.

Proje kapsamında zedeli elmalardan elde edilen yerli bir mikroorganizma ile atık ekmek ve kavun kabuğundan kırmızı renkli doğal bir boya olan pulkeriminin üretimi gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Müjdeci, yapılan çalışma ile doğal boyaların sentetik boyalara olan üstünlüklerini ve pulkeriminin potansiyel kullanım alanlarının belirlendiğini söyledi.

Proje yürütücüsü Müjdeci, üretim sürecinde atık ekmek ve kavun kabuğu kullandıklarını ifade ederek, "Doğal boyaların sağlığa ve çevreye dost özellikleri, onları sentetik boyalara karşı üstün kılıyor. Doğal boyalar, sentetik boyaların aksine insan sağlığına zararlı kimyasallar içermezler. Ayrıca, çevreye zarar vermezler. Pulkerimin, ayrıca antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere de sahiptir. Bunun yanı sıra güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma etkisi gösterir. Tüm bu özellikleri nedeniyle pulkerimin; gıda, kozmetik, ilaç ve tekstil endüstrilerinde geniş bir kullanma potansiyeline sahiptir." şeklinde konuştu.

Çalışmanın yerli bir mikroorganizmanın ve bölgesel kaynakların değerlendirilmesiyle hayata geçirildiğini ifade eden Müjdeci, "Doğal boyalar, hem insan sağlığına hem de çevreye dost çözümler sunarak gelecekte daha fazla tercih edilmesi beklenen bir alternatif olarak dikkat çekiyor." dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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