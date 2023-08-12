Hitit, 2023'ün ikinci çeyreğinde satış gelirlerini yüzde 59 artırdı

Hitit (HTTBT), 2023 yılının ikinci çeyreğinde 12,5 milyon dolarlık net satış geliri elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, havacılık ve seyahat teknolojileri alanında Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçılarından olan Hitit (HTTBT), 2023 yılının ikinci çeyreğinde 12,5 milyon dolarlık satış geliri elde etti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladığı bilançoya göre, 2023 yılının ilk yarısında satış gelirlerini yüzde 59 artıran şirketin, SaaS gelirlerinin temelini oluşturan hizmet verdiği yolcu sayısı da yüzde 59 arttı.

2023'ün ilk yarısında üç yeni partner kazanan şirketin FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) tutarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artarak 5,1 milyon dolara ulaştı.

Güçlü sermaye ve finansal yapı ile büyümeye devam

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit'in Mali İşler ve Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ Özmutlu, 2023 ikinci çeyrek sonu itibarıyla Hitit'in nakit ve nakit benzerleri toplamının 16,6 milyon dolar olduğuna işaret etti.

Aynı dönem için banka kredileri ve finansal kiralama yükümlülükleri hariç nakit tutarın 16,1 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Özmutlu, Hitit'in güçlü sermaye ve finansal yapısı ile borçsuz bir şirket olarak büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Özmutlu, şunları kaydetti:

"Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine oranla, özkaynaklar 43,3 milyon dolardan 47,6 milyon dolara, satışlar yüzde 59 artış ile 7,9 milyon dolardan 12,5 milyon dolara, net kar yüzde 456 artış ile 0,5 milyon dolardan 2,7 milyon dolara, FAVÖK ise yüzde 51 artış ile 3,4 milyon dolardan 5,1 milyon dolara yükseldi.

Gelirlerimizin yüzde 78'i döviz, yüzde 22'si TL bazında, yurt dışı / yurt içi porsiyonu ise sırasıyla yüzde 71 ve yüzde 29 olarak gerçekleşti. Bu da güçlü ihracatçı yapımızın bir göstergesidir. İthal girdi oranımızın düşük olması nedeniyle katma değeri yüksek ihracat yaptığımızı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

2023 sonu için ileriye dönük beklentilerini de paylaşan Özmutlu, "2023 sonu itibariyle dolar bazında ciroda yüzde 33 ile 38 aralığında büyüme, FAVÖK'te yüzde 43 ile 48 aralığında marj ve net karda yüzde 25 ile 30 aralığında marj beklediklerini ifade etti. Özmutlu, yatırım / ciro oranının ise yüzde 30 ile 35 aralığında öngörülüyor. Makroekonomik koşullara karşılık, sektörel gelişmelere paralel olarak, dönem sonu ciro büyüme beklentisinin üzerinde bir gerçekleşme yakaladık.

Havacılık sektöründeki güçlü operasyonel seyrin bizim de faaliyet sonuçlarımıza olumlu etki yapmaya devam etmesini bekliyoruz. Güçlü sermaye ve finansal yapımızın bir sonucu olarak; ürün ve hizmet yapımızın en güncel talep ve trendlere uyumlu olarak sürdürülmesi ilkemiz ve halka arz sırasındaki taahhütlerimiz doğrultusunda yatırım / ciro oranımız da güçlü seyrini sürdürmektedir. Referans verdiğimiz bütün değerler USD bazındadır." değerlendirmesinde bulundu.

47 ülkeden 67 hava yolu ve seyahat şirketinin tercihi

Şirketin, 2023 ikinci çeyrek itibarıyla hizmet verdiği ülke sayısının 47, partner sayısının ise 67'ye ulaştığını kaydeden Hitit'in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, "Bu yılın en önemli kazanımlarından biri, Türk Hava Yollları iştiraki olan AnadoluJet'in (yeni tescilli ismi ile AJet) yolcu rezervasyon sistemleri ihalesini kazanmamız oldu. Yolcu Hizmet Sistemi çözümleri başta olmak üzere Hitit'in yazılım çözümlerinin kullanımı için yapılan anlaşma oldu.

Ülkemizin ulusal havayolu şirketi ile yaptığımız bu iş birliği bizi daha da ileriye taşıyacak. Türkiye'deki bu çok önemli kazanımımız yurt dışı başarılarımızla el ele gitti. Dönem içinde Kanada'dan bir hava yolu kazanarak, Kuzey Amerika kıtasında önemli bir başarı elde ettik.

Aynı şekilde Avrupa ve Afrika'da yeni havayolları ile anlaştık. Dünya çapında yüksek bilinirliğe sahip ve ödüllü rezervasyon ve biletleme çözümlerimizin yanı sıra, kargo ve havayolu muhasebesi çözümlerimizi de bağımsız sattığımız anlaşmalara imza attık." açıklamasında bulundu.

AR-GE ve bulut mimarisine önemli yatırımlar

Karaağaç, partner sayısı ve buna bağlı olarak satışlardaki istikrarlı artışın üç noktada tetiklendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2023'ün ikinci çeyreği itibarıyla 3,6 milyon dolarlık Ar-Ge ve 930 bin dolarlık lisans, donanım ve demirbaş yatırımı gerçekleştirdik. Ana yatırım alanlarımızın ilki, farklı pazarlara paralel olarak ürünlerin altyapı ve yazılımların geliştirilmesi oldu. Yatırımlarımızın yüzde 35'lik dilimini bu alana ayırdık. Bulut mimarisine geçiş için altyapı geliştirme ve iyileştirme bir diğer önemli yatırım alanımız oldu ve fonların yüzde 30'luk kısmını aldı.

Yüzde 25'lik kısım ise, yeni iş birimlerinin geliştirilmesine ayrıldı. Bu da bizim en küçüğünden en büyüğüne tüm havayollarına uygun tek bir entegre çözüm geliştirmemizi sağladı. Bulut tabanlı, modern ve esnek teknoloji altyapısıyla hizmetlerimizi dünya çapında ölçeklendirme fırsatı bulduk. Yatırımlarımızın maliyetleri azaltıcı ve gelirleri artırıcı etkileri 2023 üçüncü çeyrekten itibaren daha net görülecek."