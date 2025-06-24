HİSER Kümelenme Konferansı'nda İhracat Rakamları Açıklandı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) Kümelenme Konferansı'na katıldı. Bolat burada yaptığı konuşmada, "HİSER Projesi'nden yaklaşık bine yakın firma, tam olarak 952 işletme yararlanmış durumdadır ihracat yapabilir hale gelmişlerdir ve 115 milyar dolar rakam bu tür çalışmalar ve ihracatçılarımızın kaydettiği performans ve başarılarla elde edilmiştir. " dedi.

Bolat, "Mal ihracatında da yıllık bazda Mayıs sonunda 265,5 milyar dolara yükselmiştik. Hizmet ihracatında da 116 milyar doları aştık ilk 4 aylık verilere göre yıllık bazda. Yıl sonu hedefimize bağlıyız" diye konuştu.

HİSER Kümelenme Konferansı'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra, İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve İhracatçılar Meclisi üyeleri ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HİSER'i sadece bir destek programı olarak değil, ihracata hazırlık sürecinin çok değerli bir yapı taşı ve aynı zamanda Türkiye'nin hizmet ihracatında yeni izler bırakacak işletmeler için bir başlangıç platformu olarak görüyoruz" şeklinde konuştu. Ardından altı farklı dalda ödül töreni gerçekleştirildi.

'43 HİSER PROJESİ KABUL EDİLDİ'

Bakan Bolat, "Bugün Hizmetler İhracatını konuşacağız. Geçen yıl bu zamanlar UR-GE Kümelenme konferansını yapmıştık. Onu da Ankara'da yapmıştık. Uluslararası rekabetçiliğin güçlendirilmesi projesi HİSER Hizmetler Sektöründe İhracatın Güçlendirilmesi projesi. Rekabet gücünün artırılması projesi. Bu çerçevede şu ana kadar 43 tane önemli HİSER projesi kabul edildi. Çalışılıyor ve bugün inşallah en iyi uygulama örnekleri olarak 6 tane en başarılı örnekleri birlikte dinleyeceğiz ve onlara ödül vereceğiz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte daha başka ödüller kazandıracak HİSER projeleri de ortaya çıkacaktır" dedi.

'952 İŞLETME YARARLANDI'

Bolat, "Bu bir bütüncül marka ve işbirliği platformudur Hisar projesi yurt dışındaki muhataplarla yapılacak görüşmelerin ve geniş bağlantıların kurulması üzerine çok olumlu etkiler yaptığını gördük Onun için bu projeye desteklerimizi artırdık. HİSER'e dair farkındalığı artırmak tecrübeleri paylaşıp herkesin bu tecrübelerden istifade etmesini sağlamak için bugün ilk HİSER Kümelenme Konferansını düzenlemekteyiz. Bizim hizmetler sektörüne verdiğimiz desteklerin 10. yıldönümü bu yıl yani 2025 yılı. HİSER Projesi'nden yaklaşık bine yakın firma, tam olarak 952 işletme yararlanmış durumdadır ihracat yapabilir hale gelmişlerdir ve 115 milyar dolar rakam bu tür çalışmalar ve ihracatçılarımızın kaydettiği performans ve başarılarla elde edilmiştir. HİSER ihracatla ilk kez tanışan işletmelerin küresel marka haline gelmesi için de destek olmaktadır. Bu amaçla Turquality ve E-Turquality programlarımız hizmet ihracatçılarımızın da hizmetindedir. Biz HİSER projesi kapsamında yapılan 43 projeyi çok değerli buluyoruz; önemsiyoruz ve bunların devam etmesini diliyoruz; sayılarının artmasını diliyoruz. Bugün 6'sını ödüllendiriyoruz ödül sahiplerini ve bu projelerde yer alan bütün işletmeleri tebrik ediyoruz" dedi.

'YIL SONU HEDEFLERİMİZE BAĞLIYIZ'

Dış ticaret rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış ticaret cephesinde bu yıl da adeta iğneyle kuyu kazar gibi ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Kumbarada birikim yapar gibi her ay adım adım yükselen bir seyir izliyoruz. Mal ihracatında da yıllık bazda Mayıs sonunda 265,5 milyar dolara yükselmiştik. Hizmet ihracatında da 116 milyar doları aştık ilk 4 aylık verilere göre yıllık bazda. Yıl sonu hedefimize bağlıyız" dedi.