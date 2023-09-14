Hisense, Valyevo'da yeni bir buzdolabı fabrikası açtı

Çin'in önde gelen elektronik üreticisi Hisense, Sırbistan'ın Valyevo kentinde yeni bir buzdolabı fabrikasının açılışını yaptı. Fabrika, Avrupa pazarı için gardırop tipi buzdolapları üretecek ve yılda 750.000 adet üretim kapasitesine sahip olacak. Hisense'in çalışan sayısı Valyevo'da 2.750'ye yükselirken, Avrupa'da 10.000'i ve dünya genelinde ise 100.000'i aşacak.

Hisense'in çalışan sayısı Valyevo'da 2.750'ye yükselirken, Avrupa'da 10.000'i ve dünya genelinde ise 100.000'i aştı.

BELGRAD, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in önde gelen elektronik üreticisi Hisense, Çarşamba günü Sırbistan'ın orta kesiminde yer alan Valyevo kentinde yeni bir buzdolabı fabrikasının açılışını yaptı. Açılış törenine Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de katıldı.

2018 yılında Slovenya markası Gorenje'yi satın alan Hisense, bu hafta Valyevo'daki üçüncü fabrikasını açtı. 40 milyon euro değerindeki fabrika, Avrupa pazarı için gardırop tipi buzdolapları üretecek. Fabrikada yılda 750.000 buzdolabının üretilmesi bekleniyor.

Hisense Avrupa CEO'su Hanson Han, "Büyük vizyonumuzu gerçeğe dönüştürecek olanlar insanlardır. Bu nedenle, Valyevo 'da 1.000 civarında yeni çalışanın yakında Hisense ailesine katılacağını bildirmekten gurur duyuyorum" dedi.

Han, böylece Hisense'in çalışan sayısının Valyevo'da 2.750'ye yükselirken, Avrupa'da 10.000'i ve dünya genelinde ise 100.000'i aşacağını kaydetti.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ise açılışın Valyevo ve Sırbistan için "son derece önemli" olduğunu belirterek, "Valyevo'daki insanların burada kalabilmelerini sağlayacak iyi bir ekonomik ortam yaratmak için uzun süre mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Sırbistan hükümetinin yaptığı basın açıklamasında, 35.000 metrekarelik yeni fabrikanın Valyevo'yu küresel bir buzdolabı üretim merkezi haline getirdiği kaydedildi. Kentteki üç fabrikanın toplam üretimi 2025 yılına kadar 1,7 milyon adede ulaşacak.