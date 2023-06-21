Hise Global ile Arte Charpentier Mimarlık'tan küresel güç birliği hamlesi

Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, Arte Charpentier'in çok yaygın hizmet veren bir firma olduğunu belirterek, "Şirket, Çin'de Avrupa'da, Kuzey Afrika'da çok etkin.

Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, Arte Charpentier'in çok yaygın hizmet veren bir firma olduğunu belirterek, "Şirket, Çin'de Avrupa'da, Kuzey Afrika'da çok etkin. Bizim Brüksel'de Hise Europe adında ofisimiz var. Avrupa'da, Türkiye'de ve Orta Asya'da hizmet veriyoruz. Türkiye'ye değer katacak projelerle yatırım getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Operasyonlarını Belçika merkezli olarak başta Avrupa olmak üzere geniş bir coğrafyada sürdürmek üzere güçlü adımlar atan teknik müşavirlik firması Hise Global, tasarım ve mimarlık şirketi Arte Charpentier ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladığını düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu.

İş birliği, her iki şirketin uzmanlık alanlarındaki güçlerini birleştirerek başta mimarlık projeleri olmak üzere Türkiye ve dünyada çeşitli projelerde birlikte hareket etmelerini, bu sayede hem şehircilik ve inşaat projelerinde sürdürülebilir dönüşüme katkı sağlamayı hem de global yatırımcılar için güvenli bir proje ortaklığı sunmayı hedefliyor.

"Türkiye'ye yatırım getirmeyi planlıyoruz"

Toplantıda konuşan Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, bu iş birliği ile 3 hedeflerinin olduğunu belirterek, "Birincisi Türkiye'de değer katacak projelerde yer almak. İkincisi Asya'da Türk devletlerinde beraber hareket etmek, bizim Türk Devletleri'ndeki tecrübelerimizden Arte Charpentier'i faydalandırmak. Üçüncü hedefimiz özellikle onların Afrika'daki tecrübesinden bizim yararlanıp Afrika coğrafyasında hizmet vermek.

İki firmanın da çok iyi olduğu coğrafya Avrupa olduğu için de Avrupa'da da beraber iş birliği projeleri gerçekleştireceğiz.100'ü aşkın personelimiz ile hizmet veriyoruz. Arte Charpentier de çok yaygın hizmet veren bir firma. Şirket, Çin'de Avrupa'da, Kuzey Afrika'da çok etkin. Bizim Brüksel'de Hise Europe adında ofisimiz var. Avrupa'da, Türkiye'de ve Orta Asya'da hizmet veriyoruz. Türkiye'ye değer katacak projelerle yatırım getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

50 yılı aşkın süredir bilgi, teknoloji, kalite, deneyim ve iş ahlakını her zaman en önde tutan bir aile şirketi olduklarını bildiren Öz, "Bu yolculukta Arte Charpentier gibi, dünya çapında projelere imza atan köklü bir mimarlık firması ile birlikte ilerleyeceğimiz için gururlu ve heyecanlıyız. Bu iş birliğinin uzun yıllar boyunca hem yatırımcılara sağlayacağı güven ortamı ile ekonomimize katkı sağlayacağına hem de sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için fark yaratan işlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arte Charpentier Üst Yöneticisi (CEO) Andrew Hobson ise Hise Global ile imzaladıkları iş birliğinin şirketleri için çok önemli olduğunu söyledi.

Türk uzmanlar ve profesyoneller ile çalışmanın gelecek için Türkiye ve başka ülkelerde yol almak için güzel bir yol olduğunu vurgulayarak "Ortak vizyon ve değer açısından bir çok fırsat var. Bu çok güzel bir iş birliğinin başlangıcı. Türk şirketlerle uluslararası alanda birlikte çalıştık. Türkiye'nin inşaat sektöründe tecrübesi var. Türkiye'nin kaliteli müteahhitleri ve tasarımcıları var. İnşaat işini bilenlerle çalışmak keyif aldığımız, tutkunu olduğumuz bir iş. Bu karşılıklı bir süreç." dedi.

Hise Global ile ortak değer ve ilkeleri paylaştıklarına dikkati çeken Hobson şunları kaydetti:

"Uzmanlığımızı Hise Global ile birleştirerek, Türkiye'deki müşterilerin özel ihtiyaç ve tercihlerine göre uyarlanmış yenilikçi ve kültürel açıdan duyarlı mimari çözümler sunabiliriz. Geleceğe yönelik vizyonumuz, sağlam bir uluslararası mevcudiyet oluşturmaya odaklanmıştır. Hise Global ile güçlerimizi birleştirerek onların yerel bilgi ve kaynaklarından faydalanabilir, Türkiye pazarına ilişkin değerli iç görüler edinebilir ve uzun süreli ilişkiler geliştirebiliriz

Bu stratejik ittifak hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte büyük ölçekli projeler üstlenmek için kolektif yeteneklerimizi güçlendiriyor. Ayrıca, bu iş birliği en iyi uygulamaların, yenilikçi tasarım yaklaşımlarının ve sürdürülebilir yapı tekniklerinin paylaşımını kolaylaştıracaktır. İş birliğine dayalı bir ortam büyüme ve yaratıcılığı besleyecektir."

Yurt dışındaki Türk projelerine teknik destek

Toplantıda verilen bilgiye göre, Hise Global ve Arte Charpentier arasındaki iş birliği üç ana başlıkta toplanıyor.

Öncelikle, Türkiye'de hayata geçirilecek şehircilik ve inşaat projelerinde Arte Charpentier'in bilgi ve tecrübesinden faydalanmak hedefleniyor. Bunula birlikte Afrika'da özellikle Türk ve yabancı müteahhitler tarafından gerçekleşecek projelere Hise Global'in teknik desteği sağlanacak.

Orta Asya ve Avrupa'da faaliyet gösteren müteahhitlere ve kamu otoritelerine ise "araziden proje teslimine" bütünsel hizmet sunularak yüksek kalitede, yaşanabilir projelerin verimli bütçe ve zamanlamalar ile hayata geçirilmesi sağlanacak.

Hise Global ve Arte Charpentier, geliştirecekleri sürdürülebilir ve akıllı projelerle küresel iklim krizi, kontrolsüz şehirleşme gibi sınırlar ötesi sorunlara da yeşil dönüşüm kapsamında yapıcı ve yaratıcı çözümler üretmeye çalışacak.