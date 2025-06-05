Hisarcıklıoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Hisarcıklıoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların kardeşlik ve dostluk duyguları ile anlam kazandığını belirterek, umutların tazelenmesi ve sevgi paylaşımının önemini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların, kardeşlik ve dostluk duygularıyla anlam kazanan, dayanışmanın arttığı ortak sevinç günleri olduğunu bildirerek, "Bayramların özünde, umutların tazelenmesi, küslüklere son verilmesi, sevgiyi, dostluğu paylaşmak yer alır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, herkesin aydınlık bir gelecek, umut dolu ve kardeşçe bir yaşam istediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Kurban Bayramımızın bunlara ilişkin inancımızı ve umudumuzu güçlendirmesini diliyor, milletimizin ve İslam aleminin bayramını en içten duygularımla kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, insana yakışanın, dürüstçe yaşamak ve kardeşinin elini samimiyetle tutabilmek olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bayramlar, kardeşlik ve dostluk duygularıyla anlam kazanan, dayanışmanın arttığı ortak sevinç günleridir, bayramların özünde, umutların tazelenmesi, küslüklere son verilmesi, sevgiyi, dostluğu paylaşmak yer alır. İnanıyorum ki bu özü hayatımızdan çıkartmazsak dünya daha yaşanır, daha anlamlı hale gelecektir. Bu inançla, Türk iş dünyası adına Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa huzur ve saadet getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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