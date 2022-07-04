Hisarcık'ta vişnenin kilo fiyatı 5 TL

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, hasat dönemi ile birlikte tüccarlar tarafından vişnenin kilosunun 5 TL'den alınmaya başlanması vişne üreticilerini memnun etmedi.

Marketlerde 1 litre vişne suyunun 14-18 TL arasında satıldığını söyleyen vişne üreticisi Sadettin Gün," Tüccarın bu sezon vişneye verdiği 5 TL fiyat çok düşük. Maliyetlerimizi karşılayabilmemiz için vişnenin kilosunun en az 10 TL olması lazım. TKK'larda vişne alımı yapmıyor. Meydan tüccarlara kaldı. Fiyatın düşük olması yüzünden birçok vişne üretici kendi ihtiyacı kadar vişne topluyor. Vişneyi işçiye toplatmaya kalksak işçinin yevmiyesini karşılamaz. Düşük fiyat politikası bu şekilde devam ederse üreticinin ihtiyacı fazlası vişnesi dalında çürüyecektir. "Üretin" diyorlar, ama ürettiğimiz ürün para etmiyor" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi