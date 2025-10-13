Haberler

Hisarcık'ta Elma Kurusu Fiyatları Yükseldi

Hisarcık'ta Elma Kurusu Fiyatları Yükseldi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde elma kurusu fiyatları geçen yıl 35 TL'den 65 TL'ye çıkarak üreticileri sevindirdi. Üreticiler, elmaları değerlendirerek hem ekonomik kazanım sağlıyor hem de atık oluşumunu engelliyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl 35 TL olan elma kurusu fiyatlarının bu yıl 65 TL'ye yükselmesi üreticileri sevindirdi.

Elma ağaçlarının dibine dökülen elmaları toplayıp küçük parçalara ayırarak yaklaşık 1 ay süresince güneşte kurutup değerlendiren üreticiler, geçen yıl 35 TL 'den sattıkları elma kurusu fiyatının bu yıl 65 TL'ye yükselmesinden memnun olduklarını söylediler.

Dip elmalarının çürüyüp heba olmaması için doğrayarak güneşte kurutup sattıklarını ifade eden elma üreticilerinden İbrahim Gün, "Elma ağaçlarının dibine dökülen elmaları değerlendirmek amacıyla toplayıp küçük parçalara ayırarak güneşte kurutuyoruz. Daha sonra elma kurularını tüccarlara satıyoruz. Böylelikle mahsulün tarlada kalıp çürümesinin önüne geçiyor, ayrıca dip elmasını ekonomik anlamda değerlendirmiş oluyoruz. Bu yıl elma kurusu fiyatlarından memnunuz" dedi.

Bu yıl yörede elma üretiminin düşük olduğunu söyleyen elma kurusu alıcısı Hakkı Ünal, "Talep de fazla olunca geçen yıl 35 TL olan elma kurusu fiyatları bu yıl 65 TL'ye yükseldi. Ayrıca yaş dip elmasının kilosunu 6 TL'den satın alıyoruz. Üreticilerden aldığımız elma kurusunu İzmir'deki gıda ürünleri işleme tesislerine gönderiyoruz. Elma kurusu çok değerli bir besin. Çay olarak tüketilen elma kurusu içerdiği zengin lif sayesinde bağırsakları temizlediği, nefes darlığı ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğu bilinmektedir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
