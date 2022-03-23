Hisarcık MYO öğrencileri Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda - Haberler

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Hisarcık MYO öğrencileri Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hisarcık MYO öğrencileri Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Ege Bölgesi Kariyer Fuarına katıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Ege Bölgesi Kariyer Fuarına katıldı.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Tevfik Karaşahin ve Öğr. Gör. Fadim Koç eşliğinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde, 21-22 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarına katıldılar. Öğrenciler, fuarda stantları bulunan özel ve kamu kuruluşlarından iş ve staj imkanları hakkında bilgi aldılar.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, fuar için Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ulaşım desteği veren Hisarcık Belediyesine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Hisarcık MYO öğrencileri Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda

Hisarcık MYO öğrencileri Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Dumlupınar Üniversitesi, Hisarcık, Kütahya, Ege, Ekonomi, Haberler

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