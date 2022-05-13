Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay

Hırvatistan parlamentosunda 2023 yılında euroya geçişin yolunu açan yasaya onay verildi.

Hırvatistan parlamentosunda 2023 yılında euroya geçişin yolunu açan yasaya onay verildi.

Hırvatistan parlamentosu, euronun resmi para birimi olarak tanıtılmasına ilişkin yasayı oyladı. Parlamentoda düzenlenen oturumda söz konusu yasa 13'e karşı 117 oyla kabul edilirken, 1 milletvekili çekimser kaldı. Avrupa Birliği'ne (AB) 2013 yılında giren Hırvatistan, 1 Ocak 2023'te resmen euroya geçecek.

Hırvat parlamentosundaki sağ partiler, yoksulluğu artıracağını ve halk üzerinde baskı oluşturacağını söyleyerek, euroya geçişe karşı çıkıyor. - ZAGREB

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Milletvekili, Hırvatistan, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title