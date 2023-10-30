Hindistan hükümeti, yurtiçi piyasasındaki fiyat artışını dizginlemek amacıyla soğan ihracatında ton başına 800 ABD doları Asgari İhracat Fiyatı uygulanmasına karar verdi. Bu kararın yanı sıra tampon stok için ek 200.000 ton soğan satın alındığı ve halihazırda 500.000 tondan fazla soğan tedarik edildiği açıklandı.

Hindistan, Soğan İhracatında Asgari Fiyat Uygulaması Yapacak

YENİ DELHİ, 30 Ekim (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, yurtiçi piyasasındaki fiyat artışını dizginlemek amacıyla soğan ihracatında ton başına 800 ABD doları Asgari İhracat Fiyatı uygulanmasına ilişkin bir tebligat yayımladı.

Karar, yurtiçi piyasasında yeterli miktarda soğan bulunmasını sağlamayı da amaçlıyor.

Federal Tüketici İşleri, Gıda ve Kamu Dağıtımı Bakanlığı'na göre, Pazar günü yürürlüğe giren tebligat 31 Aralık tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Hükümet, bu kararın yanı sıra tampon stok için ek 200.000 ton soğan satın alındığını ve halihazırda 500.000 tondan fazla soğan tedarik edildiğini duyurdu.

Haberlere göre soğan fiyatları son iki haftada yüzde 50'nin üzerinde arttı.