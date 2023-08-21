Hindistan, Soğan İhracatına Yüksek Vergi Getirdi

Hindistan, soğana getirdiği yüksek ihracat vergisiyle yurtiçi arzı kontrol altına alarak emtia fiyatlarındaki yükselişi hafifletmeye çalışırken, piyasaya tampon stoktan soğan sürmeye başladı.

YENİ DELHİ, 21 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan hükümeti Cumartesi günü soğan ihracatına yüzde 40 gümrük vergisi getirdi.

Karar, Federal Maliye Bakanlığı tarafından fiyat artışını kontrol etmek ve Hindistan mutfağının temel malzemesi olan soğanın iç piyasada bol miktarda arzını sağlamak amacıyla alındı.

Tebliğe göre soğan ihracat vergisi derhal uygulamaya konularak 31 Aralık 2023 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Soğan ihracatına yüzde 40 vergi uygulanması kararı, emtia fiyatlarının Ağustos ayında da yükselişini sürdürmesi üzerine alındı. Soğan fiyatlarının önümüzdeki ay daha da artmasının beklendiği bildirildi.

Federal hükümet 11 Ağustos'ta fiyatları kontrol altına almak için tampon stoktan piyasaya soğan sürmeye başlamıştı. Tampon stok, fiyat istikrarı sağlamak ve acil durumlara hazırlık amacıyla tutuluyor.

Haziran ayında Hindistan'da domates fiyatları hızla yükselmeye başlamıştı. Hindistan'ın büyük şehirlerinde domates perakende satış fiyatları, kilosu 3 ABD dolarına kadar çıkarak yüksek seviyede kalmıştı.

Federal Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman geçen hafta parlamentoda yaptığı açıklamada, Hindistan'ın komşu Nepal'den domates ithal etmeye başladığını açıkladı.