Hindistan'ın Go First Havayolu, Uçuşlarını Askıya Almaya Devam Ediyor

Hindistan'ın özel havayolu şirketi Go First, uçuşlarının askıya alınma kararını bu ayın sonuna kadar uzattığını duyurdu. Havayolu, mali sorunlar nedeniyle uçuş operasyonlarını yeniden başlatamadı.

YENİ DELHİ, 29 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın özel havayolu şirketi Go First tüm uçuşlarının askıya alınma kararının bu ayın sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Krizin vurduğu havayolu, tüm çabalara rağmen bugüne kadar uçuş operasyonlarını yeniden başlatamadı.

Havayolu tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2023 tarihine kadar planlanmış Go First uçuşlarının operasyonel nedenlerden dolayı iptal edildiğini üzülerek bildiririz. Uçuş iptallerinin yol açtığı elverişsiz durumdan ötürü özür dileriz" denildi.

Havayolunun 3 Mayıs'ta ani bir kararla tarifeli uçuşları üç gün süreyle iptal etmesi üzerine filosu yere indirilmişti. Go First o tarihten bu yana uçuş iptallerini uzatmaya devam ediyor.

Wadia Group'a ait olan Go First, Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi'ne gönüllü iflas başvurusunda bulunmuş ve mali sorunlarından ABD'li motor üreticisi Pratt & Whitney'i (P&W) sorumlu tutmuştu.

Hindistan'ın havacılık düzenleme kurumu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bir güvenlik denetiminde ortaya çıkan ilk endişelerin giderilmesinin ardından geçtiğimiz ay Go First'e uçuş operasyonlarına devam etmesi için şartlı onay vermişti.

Genel müdürlüğün belirlediği ön koşullar arasında, havayolu şirketinin ticari operasyonlara başlamadan önce her bir uçağıyla test uçuşu gerçekleştirmesi şartı yer alıyor. Şirketin açıklamasında ise "Tarifeli uçuş operasyonları ancak gerekli ara finansmanın sağlanması ve uçuş programının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra başlatılabilir" ifadesi kullanıldı.

4.200 çalışanı bulunan havayolunun 2021-22 mali yılında faaliyetlerinden elde ettiği toplam gelir 507 milyon ABD dolarını aşmıştı.