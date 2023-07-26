Hindistan Hükümeti: Sebze Fiyatlarındaki Dalgalanmalar İklim Felaketlerinden Kaynaklanıyor

Hindistan hükümeti, sebze fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların arz eksikliğinden değil, iklimle ilgili felaketlerden kaynaklandığını belirtti. Tarım Bakanı, ülkede sebze konusunda herhangi bir arz sıkıntısı olmadığını açıkladı. Domates fiyatları ise geçtiğimiz ay anormal bir artış göstermişti.