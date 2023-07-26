Hindistan Hükümeti: Sebze Fiyatlarındaki Dalgalanmalar İklim Felaketlerinden Kaynaklanıyor
Ekonomi Haberleri
Hindistan hükümeti, sebze fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların arz eksikliğinden değil, iklimle ilgili felaketlerden kaynaklandığını belirtti. Tarım Bakanı, ülkede sebze konusunda herhangi bir arz sıkıntısı olmadığını açıkladı. Domates fiyatları ise geçtiğimiz ay anormal bir artış göstermişti.
YENİ DELHİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, sebze fiyatlarında zaman zaman yaşanan dalgalanmaların arz eksikliğinden değil, iklimle ilgili felaketlerden kaynaklandığını söyledi.
Federal Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, Salı günü yaptığı açıklamada ülkede sebze konusunda herhangi arz sıkıntısının bulunmadığını belirtti.
Hindistan mutfağının vazgeçilmez unsuru olan domatesin fiyatı ülkede geçtiğimiz ayda anormal artış göstermişti. Önde gelen kentlerde domatesin perakende satış fiyatı kilogram başına 3 ABD dolarına kadar yükselmişti.