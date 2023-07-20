Hindistan Hükümeti, Domates Fiyatlarını Düşürmek İçin Devlet Kurumlarına Talimat Verdi

Hindistan hükümeti, artan domates fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla devlet tarafından işletilen iki kurumdan domatesleri daha da düşük fiyattan satmalarını istedi. Çarşamba günü Hindistan Ulusal Kooperatif Tüketicileri Federasyonu (NCCF) ve Hindistan Ulusal Tarımsal Kooperatif Pazarlama Federasyonu'na (NAFED), Perşembe gününden itibaren domatesin perakende fiyatının kilogram başına 70 Hindistan rupisi (85 ABD senti) olmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmaları talimatı verildi.

YENİ DELHİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, artan domates fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla devlet tarafından işletilen iki kurumdan domatesleri daha da düşük fiyattan satmalarını istedi.

Çarşamba günü Hindistan Ulusal Kooperatif Tüketicileri Federasyonu (NCCF) ve Hindistan Ulusal Tarımsal Kooperatif Pazarlama Federasyonu'na (NAFED), Perşembe gününden itibaren domatesin perakende fiyatının kilogram başına 70 Hindistan rupisi (85 ABD senti) olmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmaları talimatı verildi.

NCCF ve NAFED'in satın aldığı domatesler başlangıçta kilogram başına 90 Hindistan rupisi (1,10 ABD doları) fiyatla satılırken 16 Temmuz'dan itibaren kilogram başına 80 Hindistan rupisine (97 ABD senti) düşürülmüştü.

NCCF ve NAFED, güneydeki Andhra Pradeş ve Karnataka ile güneybatıdaki Maharashtra eyaletindeki toptancı hallerinden, geçtiğimiz ay perakende fiyatlarının en fazla artış gösterdiği başlıca tüketim merkezlerine eş zamanlı tedarik etmek üzerine domates alımına başlamıştı.

Salı günü itibarıyla iki kurum tarafından toplam 391 metrik ton domates satın alındı.