Hindistan elektrik talebini karşılamak için kömür ithaline devam edecek - Haberler

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Hindistan elektrik talebini karşılamak için kömür ithaline devam edecek

AA - Nuri Aydın - Ekonomi
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Hindistan elektrik talebini karşılamak için kömür ithaline devam edecek

Hindistan, elektrik üreticilerinden artan talebi karşılamak için kömür ithal etmeyi sürdürmelerini istedi.

Hindistan, elektrik üreticilerinden artan talebi karşılamak için kömür ithal etmeyi sürdürmelerini istedi.

Bloomberg'in haberine göre, Enerji Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik şirketlerinin artan fiyatlar ile ilgili sorunları çözmeleri ve elektrik satım anlaşmalarına bağlı kalmaları gerektiğini kaydetti.

Bakanlık, yeterli akaryakıt stoku tutulamaması ya da kömür fiyatlarının yükselmesi gibi gerekçelerle elektrik temin etmemenin mazur görülemeyeceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, elektrik arzında sorun yaşanmaması için gerekli kömür ithalatının yapılması çağrısında bulunuldu.

Hindistan'ın elektrik arzının yaklaşık yüzde 70'ini fosil yakıtlardan elde ettiği ve elektrik üreticilerinin bunu karşılamak için önemli miktarda kömür ithalatı yaptığı biliniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından petrol fiyatları yükselirken, elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatları da rekor seviyelere ulaştı.

Avrupa'nın da Ukrayna-Rusya savaşının ardından artan enerji maliyetlerini düşürmek ve enerji talebini karşılamak için kömür gibi fosil yakıtlara yönelme eğiliminde olduğu kaydediliyor.

AA / Nuri Aydın - Ekonomi

Bloomberg, Enerji, India, Kömür, Ekonomi, Haberler

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