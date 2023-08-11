Hindistan, domates fiyatlarını düşürmek için Nepal'den ithalat yapacak

Hindistan Maliye Bakanı, ülkedeki artan domates fiyatlarını düşürmek amacıyla Nepal'den domates ithal etmeye başladıklarını açıkladı. İlk sevkiyatın yakında gelmesi bekleniyor ve sübvanse edilmiş domatesler Delhi'de indirimli olarak satılacak.

YENİ DELHİ, 11 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, artan domates fiyatlarını düşürmek amacıyla ülkenin Nepal'den domates ithal etmeye başladığını açıkladı.

Ülkedeki domates fiyatları rekor artış kaydederken, Sitharaman Perşembe günü yaptığı açıklamada, Nepal'den ilk sevkiyatın yakında gelmesinin beklendiğini ve sübvanse edilmiş domateslerin indirimli satışının Delhi'de yapılacağını söyledi.

Bakan, hükümetin ayrıca çeşitli bölgelerden domates tedarik ettiğini ve bunların dağıtımını çeşitli eyaletlerdeki kooperatifler ve mobil kamyonetler aracılığıyla gerçekleştirdiğini kaydetti.

Hindistan'da daha önce kilosu 24 sent olan domatesin fiyatı hızla artarak 3 ABD dolarına yükselmişti.