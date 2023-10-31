Hindistan'da Soğan Fiyatlarındaki Artışa Karşı İhracat Kısıtlaması

Hindistan hükümeti, yurtiçi piyasasındaki fiyat artışını dizginlemek amacıyla soğan ihracatında ton başına 800 ABD doları Asgari İhracat Fiyatı uygulanmasına ilişkin bir tebligat yayımladı. Karar, yurtiçi piyasasında yeterli miktarda soğan bulunmasını sağlamayı da amaçlıyor.

1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. Sebze pazarından çeşitli görüntüler

Hindistan hükümeti, yurtiçi piyasasındaki fiyat artışını dizginlemek amacıyla soğan ihracatında ton başına 800 ABD doları Asgari İhracat Fiyatı uygulanmasına ilişkin bir tebligat yayımladı.

Karar, yurtiçi piyasasında yeterli miktarda soğan bulunmasını sağlamayı da amaçlıyor.

Federal Tüketici İşleri, Gıda ve Kamu Dağıtım Bakanlığı'na göre, Pazar günü yürürlüğe giren tebligat 31 Aralık tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Hükümet, bu kararın yanı sıra tampon stok için ek 200.000 ton soğan satın alındığını ve halihazırda 500.000 tondan fazla soğan tedarik edildiğini duyurdu.

Haberlere göre soğan fiyatları son iki haftada yüzde 50'nin üzerinde arttı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.(XHTV)