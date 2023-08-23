Hindistan, çiftçilerin refahı için yarım milyon ton soğan stoku tedarik edecek

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, hükümetin çiftçilerin refahı için daha önce planlanan 300.000 ton yerine yarım milyon ton soğan tampon stoku tedarik etmeye karar verdiğini söyledi. Goyal, Ulusal Kooperatif Tüketicileri Federasyonu ve Hindistan Ulusal Tarımsal Kooperatif Pazarlama Federasyonu'nun soğanları farklı bölgelerdeki tüketiciler için sübvansiyonlu fiyattan satacağını da sözlerine ekledi.

YENİ DELHİ, 23 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, hükümetin çiftçilerin refahı için daha önce planlanan 300.000 ton yerine yarım milyon ton soğan tampon stoku tedarik etmeye karar verdiğini söyledi.

Goyal Salı günü yaptığı açıklamada, "İlave 200.000 ton soğan, tarihi bir fiyat olan 100 kilogram başına 2.410 rupiden (yaklaşık 29 ABD doları) satın alınacak" dedi.

Goyal, Ulusal Kooperatif Tüketicileri Federasyonu ve Hindistan Ulusal Tarımsal Kooperatif Pazarlama Federasyonu'nun soğanları farklı bölgelerdeki tüketiciler için sübvansiyonlu fiyattan satacağını da sözlerine ekledi.

Cumartesi günü Hindistan hükümeti, fiyat artışını kontrol etmek ve Hint mutfağının temel malzemesi olan soğanın iç piyasada bol miktarda arzını sağlamak için soğan ihracatına yüzde 40 gümrük vergisi koymuştu.

Soğan ihracatına getirilen gümrük vergisi 31 Aralık 2023 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Önlem, çiftçiler arasında, soğan fiyatlarının yurtiçinde düşüşe geçeceği korkusunu tetiklemişti.

Soğan fiyatlarının bir sonraki ay artacağına yönelik haberler nedeniyle fiyatlar Ağustos ayında yükselmeye başlamıştı.

Hindistan hükümeti, 11 Ağustos'ta fiyat artışlarını kontrol altına almak için tampon stoktan piyasaya soğan sürmeye başladı.