Hindistan, Beyaz Pirinç İhracatını Yasakladı

Hindistan hükümeti, yurtiçi piyasaya yeterli tedarik sağlamak ve fiyat artışını dizginlemek amacıyla belirli bir beyaz pirinç türünün ihracatını yasakladığını duyurdu. Basmati olmayan beyaz pirincin ihracatına yönelik yasak hemen yürürlüğe girecek.

YENİ DELHİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, yurtiçi piyasaya yeterli tedarik sağlamak ve fiyat artışını dizginlemek amacıyla belirli bir beyaz pirinç türünün ihracatını yasakladığını duyurdu.

Tüketici İşleri, Gıda ve Kamu Dağıtımı Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre basmati olmayan beyaz pirincin ihracatına yönelik yasak hemen yürürlüğe girecek.

Açıklamada, "Yurtiçinde pirinç fiyatları artış eğiliminde. Perakende satış fiyatları bir yılda yüzde 11,5 ve geçen ay içinde yüzde 3 artış gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

Pirincin iç piyasada bulunurluğunu güvence altına almak amacıyla Eylül 2022'de yüzde 20'lik ihracat vergisi getirilmişti. Ancak bu türün ihracatı, ihracat vergisinin getirilmesinden sonra artış gösterdi.

Bu beyaz pirinç türünün ihracatı, mevcut mali yılın ilk çeyreği olan Nisan-Haziran döneminde yüzde 35 kadar yükseldi.

Bakanlık açıklamada, "Bu keskin ihracat artışı jeopolitik senaryo, El Nino beklentileri ve pirinç üreten diğer ülkelerdeki aşırı iklim olayları yüzünden uluslararası piyasalarda fiyatların yükselmesine bağlanabilir" dedi.

Basmati olmayan beyaz pirinç, Hindistan'ın toplam pirinç ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.