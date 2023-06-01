Hindistan Başbakanı Modi, Nepal ile işbirliğini artırmak istiyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Nepal ile ekonomi, ticaret ve enerji gibi alanlarda işbirliğini artırarak ilişkilerini "zirveye çıkarmak" istediklerini söyledi. Modi ve Nepalli mevkidaşı Pushpa Kamal Dahal, enerji ve ticaret dahil çeşitli alanları kapsayan yedi anlaşma imzaladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ekonomi, ticaret ve enerji gibi alanlarda Nepal ile işbirliğini artırarak ilişkilerini "zirveye çıkarmak" istediklerini söyledi.

Hint basınında yer alan haberlere göre, Modi, Nepalli mevkidaşı Pushpa Kamal Dahal'i başkent Yeni Delhi'de bulunan Hyderabad House'da kabul etti.

Görüşmelerinin ardından ortak basın açıklamasında konuşan Modi, ekonomi, ticaret, enerji, altyapı ve kalkınma gibi çeşitli alanlarda işbirliğini artırarak Nepal ile ilişkilerini "zirveye çıkarmak" istediklerini dile getirdi.

Enerji sektörünü güçlendirmek amacıyla Nepal'le uzun vadeli enerji ticareti anlaşması imzalandığını aktaran Modi, iki ülke arasındaki bağlantıların artması için yeni demir yolu hatlarının kurulduğunu ifade etti.

Dahal da Hindistan-Nepal ilişkilerinin çok eskilere dayandığını vurgulayarak, ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesi amacıyla birçok "çığır açan" ortak proje başlattıklarına dikkati çekti.

Modi'yi Nepal'de ağırlamak istediğini belirten Dahal, sınır sorunlarını çözmek için de ikili görüşmelere devam etme çağrısında bulundu.

Görüşme çerçevesinde, Modi ve Dahal, enerji ve ticaret dahil çeşitli alanları kapsayan yedi anlaşma imzaladı.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, 3 Haziran'a kadar temaslarını sürdürecek.