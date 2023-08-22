Hindistan Başbakanı Modi, BRICS'in ekonomik zorluklardaki rolünü vurguladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BRICS ülkelerinin ekonomik zorluklarla mücadeledeki rolünün önemli olduğunu belirtti. Modi, BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, BRICS'in son on yılda ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde hayati bir rol oynadığını ve bu rolün günümüzde de devam ettiğini söyledi. Ayrıca Modi, Hindistan'ın ekonomik iyileşme fırsatlarına dönüştürdüğünü ve reformlarla iş yapma kolaylığının sürekli olarak geliştirildiğini vurguladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BRICS ülkelerinin ekonomik zorluklarla mücadeledeki rolünün önemli olduğunu söyledi.

Modi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki Sandton Kongre Merkezi'nde "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Son on yılda BRICS'in, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde hayati bir rol oynadığını belirten Modi, BRICS ülkelerinin ekonomik zorluklarla mücadeledeki rolünün önemli olduğunu kaydetti.

İlk BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği 2009'da dünyanın büyük mali krizden yeni çıktığını vurgulayan Modi, "O dönemde BRICS, küresel ekonomi için bir umut ışığı olarak ortaya çıkmıştı ve günümüzde de Kovid-19 salgını, gerginlikler ve anlaşmazlıklar arasında yine aynı rolü üstleniyor." dedi.

Modi, Hindistan'ın krizleri ve zorlukları ekonomik iyileşme fırsatlarına dönüştürdüğünü vurgulayarak, Hindistan'ın son birkaç yılda reformlar geliştirdiğini ve bunun iş yapma kolaylığının sürekli olarak geliştirilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

"Hindistan çok yakında 5 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelecek" diyen Modi, Hindistan'da teknolojiden yararlanarak finansal kapsayıcılık yolunda büyük bir adım atıldığını belirtti.

Modi, Hindistan'ın dünyada en fazla dijital işlemin yapıldığı ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, bu alanda BRICS ülkeleriyle çalışmak için çeşitli olasılıkların olduğunu kaydetti.

Hindistan'da altyapılar için yaklaşık 120 milyar dolar bütçe ayrıldığını kaydeden Modi, bu sayede demir, kara ve hava yolları gibi alanlarda hızlı gelişmelerin hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Modi, yatırım ve üretim teşvikleri sayesinde Hindistan'ın imalat sektörünün rekabetçi hale geldiğini, ülkede lojistik maliyetlerinin düştüğünü söyledi.

Hindistan'ın yenilenebilir enerji alanında dünya liderleri arasında yer aldığını vurgulayan Modi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar, yeşil hidrojen gibi alanlarda küresel bir üretim merkezi haline gelmek için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Son dokuz yılda halkın gelirinin yaklaşık üç kat artığını dile getiren Modi, kadınların Hindistan'ın ekonomik kalkınmasına katılımının da önemli ölçüde arttığına da dikkati çekti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos tarihlerinde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üye bulunduğu BRICS ülkeler grubunun 15'inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Zirve, BRICS'e başvuru yapan 22 ülkenin üyeliğe kabulünün değerlendirilmesi ve ortak para birimine geçiş konularının tartışılması açısından kritik önem taşıyor.