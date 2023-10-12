Hilton Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Müdürü Beyza Sinem Çağlar, 'Hilton, Thrive Yarışması'nda Global Arenada Yer Aldı

Hilton Grubu'nun düzenlediği 'Hilton, Thrive Yarışması'nda Hilton Türkiye - Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Müdürü Beyza Sinem Çağlar, ilk Türk olarak Global arenada yer aldı. Çağlar, kazandığı ödülü kullanarak Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde bir okulun temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir projeyi hayata geçirecek.

Hilton Grubu'nun çalışanlarının motivasyonunu artırmak ve becerilerini geliştirmek, kişisel hedeflerine ulaşmalarını ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermelerini sağlamak için her sene düzenlediği 'Hilton, Thrive Yarışması' nın kazananları arasında Hilton Türkiye - Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Müdürü Beyza Sinem Çağlar ilk Türk olarak Global arenada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hilton, 2023 Thrive Yarışması ile çalışanlarına, daha iyi bir iş yeri deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen yarışma, Hilton çalışanlarını hayalleri doğrultusunda bir adım atmaları için cesaretlendirirken, kazanan isimlere herhangi bir hayalini gerçekleştirmeleri için olanak sağlıyor.

Çağlar, yarışmadan kazandığı 5 bin ABD doları ödülünün tamamı ile, Kahramanmaraş Nurhak ilçesine bağlı Barış mahallesinde, 21 metrekarelik boş konteynerleri sınıf haline getirerek, Barış İlköğretim Okulu'nun temel ihtiyaçlarını karşılayacak.

Proje, yarışma ödülü olarak verilen 5 bin doları, Hilton otellerinden destek verilecek malzemelerin gönderimi, çalışanların bağışları, sponsor iş birlikleri ve STK yardımları ile gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında yapılan planlamaya göre, Atatürk büstünden kurumda kullanılacak zil sesine, sınıflarda öğretmenler tarafından kullanılacak bilgisayarlardan önemli günler panosuna kadar her detay ince ince planlanarak çocukların hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hilton Türkiye - Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Müdürü Beyza Sinem Çağlar, projesini gerçekleştirmek için, ekim ayı boyunca Kahramanmaraş'ta olacağını belirtti.

Çağlar, şunları kaydetti:

"Bir Hilton çalışanı olmanın gururunu yaşarken, Hilton, Thrive Yarışması' sayesinde ülkemizde yaşanan ve hepimizde derin yaralara sebep olan bu felaketin sonuçlarına biraz da olsa çözüm bulabilmek en büyük motivasyonum. Şirketimin bana sunduğu imkanlar sayesinde bir değil birçok hayali gerçekleştirebilmek ve çocuklara daha iyi bir eğitim imkanı sunmak paha biçilemez bir duygu.

Kazandığım ödülün bu projeye katkı sağlaması çok değerli. Çalışanların ve toplumun gelişebilmesi ve daha iyi yarınlara umut vadedebilmesi için bu tür fırsatlar sunan şirketlerin çoğalması, bizlerin de gönüllü işlere destek olma motivasyonumuzu artıracaktır. Bu proje ile sadece fiziksel iyileşmeye değil çocukların kendilerini gerçekten okulda gibi hissetmelerini sağlayarak onlara kendilerini gerçekleştirebilme fırsatı sağlamak istedim. Bu projenin asıl amacı çocuklarımızın geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak ve biraz olsun onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek."