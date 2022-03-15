Highway'de geleneksel indirim panayırı başlıyor - Haberler

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Highway'de geleneksel indirim panayırı başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Highway'de geleneksel indirim panayırı başlıyor

Bolu'da geleneksel hale gelen indirim panayırı Highway AVM'de 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında vatandaşlarla buluşacak.

BOLU (İHA) - Bolu'da geleneksel hale gelen indirim panayırı Highway AVM'de 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında vatandaşlarla buluşacak.

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway AVM'de geleneksel hale gelen indirim panayırı 15 Mart-15 Nisan 2022 tarihlerinde müşterileriyle buluşacak. Mağazaların önüne kurulu bulunan dev indirim çadırlarında, ünlü markaların en seçkin ürünleri outlet fiyatlarının da altında ekstra ekstra indirim fırsatları ile müşterileri bekliyor olacak. İndirim panayırında; giyimden teknoloji ürünlerine, ayakkabıdan çantaya, kozmetikten aksesuara ve ev tekstilinden ev dekorasyonuna tüm kategorilerde indirim üstüne indirim fırsatları olacak. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

TEM Otoyolu, Nisan, Mart, Bolu, Ekonomi, Haberler

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