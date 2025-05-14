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Higer, Cezayir Pazarında Yeni V Serisi Otobüsleri Tanıttı

Higer, Cezayir Pazarında Yeni V Serisi Otobüsleri Tanıttı
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Çinli otobüs üreticisi Higer, Cezayir'de 20 yıllık faaliyet sürecinde geliştirdiği yeni V serisi otobüslerini tanıttı. Araştırma ve geliştirme sürecine 100 milyon yuan yatırım yapıldı.

Cezayir pazarında 20 yıldır faaliyet gösteren Çinli otobüs üreticisi Higer, yeni otobüs serisini tanıttı.

Çinli otobüs üreticisi Higer, yeni V serisi otobüslerini tanıttı. Cezayir'de 20 yıldır faaliyet gösteren firma, bu süreçte şehir içi modellerden uzun yol araçlarına kadar 10 bin otobüs teslim ederek ülkede toplu taşımanın modernizasyonuna önemli ölçüde katkıda bulundu.

Seriye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "Üç yıl süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda geliştirilen bu seri, yenilikçi ve entegre bir süreç ile uygulanarak üretildi. Bu süreçte, 100 milyon Çin yuanı üzerinde bir yatırımla desteklenen Ar-Ge sürecine 1.000'den fazla çalışan katıldı. Boyutları 8 ila 14 metre arasında değişen araçlar, çeşitli sevk modlarıyla uyumlu çalışırken, hem şehir içi toplu taşıma hem de turizm ihtiyaçlarını karşılamak için üretildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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