Hidrojen Enerji Depolama Sistemi ile Temiz Enerji Dönüşümü

iNOVAT ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) işbirliği ile güneşten elde edilen enerjiyle suyu hidrojen ve oksijene ayırarak hidrojeni enerji kaynağı olarak depolayan ve ihtiyaç halinde kullanılmak üzere tekrar enerjiye dönüştüren Mobil Hidrojen Enerji Depolama Sistemi hayata geçirildi.

Proje ile dağıtım şirketlerinin sahada hizmet verirken ihtiyaç duyduğu enerjiyi daha temiz, verimli ve çevreye duyarlı şekilde elde edilmesi hedeflenirken söz konusu sistem, elektrik kesintisi gibi durumlarda fosil yakıtlarla çalışan jeneratörlere alternatif olarak geliştirildi.

iNOVAT Kurucu Ortağı Doğa Can Bayram, AA muhabirine, söz konusu sistemi hidrojen ve lityum-iyon enerji depolama kaynaklarını bir arada kullanarak ürettiklerini belirterek, sistemin ihtiyaç duyulan sahaya taşınarak 50 kilovatsaatlik enerji elde edebildiklerini kaydetti.

Sistemin temel çalışma prensibini anlatan Bayram, güneş enerjisi panelleriyle elde ettikleri enerjiyi ünitedeki suyun hidrojen ve oksijenini ayrıştırarak elde edilen yüzde 99,99 saflıktaki hidrojeni metal tanklarda sakladıklarını ifade ederek, "Ürettiğimiz hidrojeni metal tanklarda senelerce saklayarak bir enerji kaynağı haline getirebiliyoruz. İhtiyaç anında hidrojenin yakıt hücresine aktarılmasıyla, yakıt hücresinde enerji dönüşümü sağlıyoruz." diye konuştu.

Bayram, projenin fabrika testlerinin tamamlandığını ve mevcutta sahada uygulama testlerinin gerçekleştirildiğini aktararak, projede kullanılan tüm parçaları Türkiye'de üretilmiş ürünlerle geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dünyada yaygın kullanılan jeneratörlerin fosil yakıtlarla çalıştığını ifade eden Bayram, geliştirdikleri hidrojen enerji depolama sistemiyle ekonomiye fayda sağlayacaklarını ve karbon ayak izini azaltacaklarını söyledi.

Dünyada enerji depolama sistemlerine ihtiyaç artıyor

Bayram, sistemin büyük ölçekli uygulamalarını en kısa sürede yapmak istediklerini vurgulayarak, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasıyla saatlik enerji ihtiyacı ve üretimi arasında dengesizlik artıyor. Bu da enerji fiyatlarının bazı saatlerde çok düşük, bazı saatlerde çok yüksek olmasına neden oluyor. Burada bir enerji depolama sistemi olmazsa olmaz. Şu an dünyada en öne çıkan, bizim de kullandığımız lityum-iyon bataryalarda bu dengeyi kurmak üzere çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'de depolama sistemlerine yapılan yatırımın hızlandığını, bu sistemlere duyulan ihtiyacın gelecek yıllarda daha fazla artacağını belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Uzun vadede depolamaya olan ihtiyacın artacağını öngörerek bütün ülkeler, özellikle doğal kaynakları sınırlı olan Türkiye ve Avrupa'daki ülkelerde milli kaynaklara yönelme stratejisi var. Bizim için de hidrojen depolama veya hidrojeni doğrudan sanayide kullanma stratejisi ileride bize çok büyük bir avantaj sağlayacak gibi duruyor. Çünkü dış ticaret açığımızı doğrudan azaltacak bir yöntem. Bu konuyla ilgili de bu projeyle beraber aslında bir başlangıç yapıp bunun boyutlarını büyüttüğümüzde bunlar şebeke seviyesinde rahatlıkla kullanılabilir, sanayide rahatlıkla kullanılabilir boyuta gelebilir."

Bayram, gelişen her yeni teknoloji gibi enerji depolama alanında da devlet desteklerine ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Enerji depolama teknolojisi Türkiye'de dış ticaret açığını azaltacak ve dengelemede yeni bir unsur kazanacağız. Bunlara bakıldığında Türkiye 10 yıllık projeksiyonda çok ciddi bir gelir elde edebilir. O yüzden buna yapılacak AR-GE harcamaları, sanayicilerin ve enerji üretim şirketlerinin depolamayı kullanmasını sağlayacak teşviklerin uzun vadede ülkemize değer kazandıracağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.