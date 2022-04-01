HİÇ ödülleri sahiplerini buldu

BURSA Halkla İlişkiler Derneği'nce (BHİD) bu yıl 9'uncu kez verilen Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

BHİD tarafından bu yıl 9'uncusu verilen HİÇ ödülleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki törenle sahiplerini buldu. Törene; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Kayaoğlu, TOBB KGK Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fuat Alpaslan, CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Arslan, BURTİMDER Başkanı Murat Çakmaker, BALKANTÜRKSİAD Başkan Yardımcısı İskender İskenderoğlu'nun yanı sıra iş dünyasının temsilcileri ile siyasiler ve sektör temsilcileri katıldı. 'HALKLA İLİŞKİLER GERÇEKTEN MUCİZELER YARATIYOR'

Öte yandan törende 8'inci HİÇ ödüllerini kazanan firmalara da ödüller takdim edildi.