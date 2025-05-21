Hezarfen Savunma Kampı, Genç Mühendisleri Bir Araya Getirdi

CANiK'in de bünyesinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma'nın (SYS) gümüş sponsoru olduğu Hezarfen Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı, mühendislik alanında ilerlemek isteyen Türkiye'nin en yetenekli gençlerini alanında lider sanayi şirketleriyle bir araya getirdi.

Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek öğrenciler arasında köprü kurmak amacıyla düzenlenen Hezarfen Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı, bu yıl ikinci kez düzenlendi. Samsun İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile hayata geçirilen eğitim kampı projesi, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençleri bir araya getirip onlara ilham vermeyi hedefliyor. Bunun için de kariyerlerini şekillendirecek ilk adımları atan ülkenin dört bir yanından genç, Milli Mücadele'nin ilk adımlarının atıldığı Samsun'da bir araya getirildi.

Hezarfen Projesi ile uluslararası düzeyde potansiyele sahip, ancak genellikle kalıcı yurtdışı hayalleri kuran seçkin gençlere Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarını tanıtmak, bu imkanların ne denli güçlü ve kapsamlı olduğunu fark ettirmek ve içlerinde derin bir aidiyet duygusu oluşturmak amaçlanıyor. Böylece gençlerin hayalleri ile Türkiye'nin alanlarına liderlik eden şirketlerin vizyonlarının buluşması sağlanıyor. Bu bağlamda CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma Grup gümüş sponsor olduğu etkinlikte öğrencilere bir kez daha kapılarını açtı. CANiK'in yüksek teknolojiye dayalı tesislerini yerinde gören gençler, alanında uzman isimleri dinleme ve sorularına yanıt bulma imkanı yakaladı. SYS Grup bünyesindeki kariyer fırsatlarına ilişkin bilgi sahibi oldu.

"Gözlerindeki ışıltı, Türkiye'nin yarınlarının ne kadar parlak olduğunun kanıtı"

CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu, Hezarfen Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı ile taçlandırmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Aral, şöyle konuştu:

"SYS Grup olarak, Milli Mücadele'nin başlangıç noktası Samsun'da, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ilham olmak ve onların potansiyellerini yerli ve milli imkanlarla buluşturmak bizim için bir sorumluluk. Hezarfen Projesi, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerindeki gücünü gençlerimize göstererek, onların bu alanlarda liderlik etme hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. CANiK olarak, yüksek teknolojiye dayalı tesislerimizde gençlerimizi ağırlamak, onlara uzmanlarımızla birebir iletişim kurma fırsatı sunmak ve kariyer yolculuklarında rehber olmak bizleri heyecanlandırıyor. Gençlerimizin gözlerindeki ışıltı, Türkiye'nin yarınlarının ne kadar parlak olduğunun kanıtı. Bu vesile ile onlarla buluşmak, birlikte olmak bize enerji ve güç verdi. SYS Grup olarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak için yaptığımız çalışmaların parçaları olmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde, gençlerimize inancımızı bir kez daha vurguluyor, onların yenilikçi fikirleriyle ülkemizin küresel arenada daha da güçleneceğine olan sarsılmaz güvenimizi ifade ediyoruz. Bu vesileyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." - İSTANBUL