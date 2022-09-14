Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Haksal: Bizim asıl hedefimiz sağlıklı yaşamı teşvik etmek

Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal, şirketlerinin amaçları ve hedefleri hakkında konuştu. Haksal, 95 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, "İnsanlar bizi genellikle gıda ürünlerimizle ya da kilo kontrolüyle biliyor ancak biz aynı zamanda daha sağlıklı ve daha mutlu bir dünya için de çalışıyoruz" dedi.

Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal, Haberler.com YouTube kanalında hem sektörlerindeki son duruma hem de kendi şirketleriyle ilgili önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KİLO KONTROLÜ İLE TANINIYORUZ AMA SINIRIMIZ BU DEĞİL"

Herbalife Nutrition 'in ürün ağı hakkında bilgi veren Haksal, "41 yıllık bir beslenme firması. Türkiye'deki operasyonuna 1998 yılında başladı. Bitkisel protein çerçevesinde kurulmuş ve sonrasında portföyünü genişletmiş bir oluşum.Şu anda 95 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Farklı ürün gruplarımızvar. Herkes bizi kilo kontrolüyle tanıyor. Bizim de birinci ürün grubumuz bu alanda. Diğer ürün grubumuz ise gıda takviyeleri. Üçüncü ürün grubumuz ise sporcu beslenmeleri ve kozmetik ürünler" dedi.

"HEDEFİMİZ, İNSANLARIN DAHA SAĞLIKLI BESLENMESİNİ SAĞLAMAK"

Haksal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herbalife'nin temel sloganı daha sağlıklı ve daha mutlu bir dünya. Bunu yaparken sadece yenilikçi ürünlerle değil, iş modelimizle de sağlıyoruz. Bu ürünleri insanların kullanımına sunan bir firmanın haricinde, insanların beslenme alışkınlıklarını değiştirmek istiyoruz. Bugün bilgiye ulaşmak çok kolay. İnsanların neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmesinde sıkıntı yok ama insanların beslenmedeki alışkanlıklarını değiştirmek zor olan. Bizim gururla anlattığımız temel hikaye bu.

"BİZİMLE ÇALIŞAN İNSANLAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM, ALIŞKANLIK HALİNE GELİYOR"

İnsanlar spor yapmaları gerektiğini, su içmeleri gerektiğini biliyorlar ama bun uygulamıyorlar. Çok temel bir problem ortaya çıktı son zamanda, obezite diye. Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada. Çocukluk yaşlarına kadar inmiş bir obezite var. Müşterilerimizle temas halinde olarak yeteri kadar protein almalarını, su içmelerini ve spor yapmalarını destekliyoruz. Bu alanda destek olduğumuzda zaman içinde kişilerin davranışları değişiyorlar. Daha sonra tüm bunlar alışkanlık hale geliyor. "