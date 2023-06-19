HepsiTürkiye'den Coğrafi İşaretli Ürünler Programı Tiflis'te Tanıtıldı

Coğrafi İşaretli ürünlerin pazara erişimi konusunda fikir paylaşımlarının ve konuşmacıların yer aldığı sempozyuma 3 kıtadan 62 ülke katıldı. Sempozyuma Türkiye'den katılan tek marka Hepsiburada oldu. Sempozyumda Hepsiburada Ticari Sosyal Projeler Koordinatörü Duygu Aktaş "Coğrafi İşaretler için Markalaşma ve Pazarlama Stratejileri" panelinde coğrafi işaretli ürünler için ulusal ve uluslararası alanda yapılan ilk e-ticaret programı olan Hepsi Türkiye'den programının detaylarını katılımcılarla paylaştı.

Moderatörlüğünü Texas A&M Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Irene Calboli'nin üstlendiği oturumda 4.0 Brands Başkan'ı Luis Fernando Samper, ETDS İzleme ve Değerlendirme Görevlisi Mariama Dieme ve Delle Venezie Direktörü Flavio Innocenzi'nin yer aldı. Panelde coğrafi işaretleri ürünlerin pazarda karşılaştığı zorluklar, yerel üreticilerin korunması ve tanıtılması konuları ele alındı.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZİN BİLİNİRLİĞİNİN ARTMASI TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER

Panelde, program hakkında açıklamalarda bulunan Duygu Aktaş, "Hepsi Türkiye'den coğrafi işaretler programının ulusal ve uluslararası alanda yapılmış ilk e-ticaret örneği olması sempozyumda oldukça ilgi gördü. Coğrafi işaretli ürünlerimizin bilinirliğinin artması Türkiye için büyük bir değer. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz HepsiTürkiye'den Coğrafi İşaretli ürünler programımızın diğer ülkelerden katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılanması bizleri de oldukça mutlu etti" dedi.