Hepsipay Kullanıcılarına Kredi İmkanı

Hepsiburada'nın platform cüzdanı olarak kurulan Hepsipay, kullanıcılarına 'Hemen Doldur, Taksitle Öde' özelliğiyle bankaların sunduğu alternatifleri değerlendirip cüzdanlarını 100 bin TL'ye kadar krediyle hemen doldurabiliyor; geri ödemelerini 36 aya varan taksitle yapabilme imkanı sundu.

Hepsiburada'nın platform cüzdanı olarak hayata geçirilen ancak artık müşterilerine Hepsiburada platformu dışında da hizmet sunan Hepsipay'in kullanıcıları, cüzdanlarını anında kredi ile doldurabiliyor. Paltformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsipay'in iş ortağı bankalarla yapılan özel anlaşmalar sayesinde müşteriler Hepsipay hesapları üzerinden uygun vadelendirme çözümleriyle kredi talebinde bulunabiliyorlar.

Alışverişleri sırasında Hepsipay'in anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden anında Hepsipay cüzdanlarını doldurabilen kullanıcılar, bakiyelerini dilerlerse e-ticarette, dilerlerse tüm fiziksel mağazalarda QR kod okutarak kullanabiliyorlar; hatta dilerse nakit olarak çekebiliyorlar. Müşteriler kendilerine sunulan alternatifler arasından seçimlerini yaparak kredi süreçlerini saniyeler içinde tamamlayabilirken, geri ödemelerini de 36 aya varan vadelerde yapabiliyorlar.

Hepsiburada Finansal Hizmetler CEO'su Erkin Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hepsipay olarak müşterilerimizin alım gücünü destekleyen çözümler sunarken bir yandan da ticaretin dijitalleşmesine liderlik ediyoruz. Hepsipay'i kredili cüzdan haline getiren inovatif çözümümüz sayesinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerimiz, alışveriş esnasında anlaşmalı olduğumuz bankaların tekliflerini Hepsipay üzerinden görüp, teklifleri değerlendirdikten sonra anında cüzdanlarını doldurabiliyorlar.

Cüzdanı dolduran kredi çözümümüzle 12 milyon Hepsipay müşterisinin alım gücünü destekliyor, bankaları müşteri tabanımızla bir araya getiriyoruz. Hepsipay müşterilerinin Türkiye'deki toplam e-ticaret harcamasının neredeyse yarısını yaptıklarını tahmin ediyoruz. Bu anlamlı büyüklüğe ulaşmış müşteri tabanımızı bankaların sunduğu kredi imkanları ile buluşturuyoruz.

5 Haziran'da devreye almamızın ardından 250 bini aşkın müşterimiz başvuruda bulundu. Müşterilerimiz Hepsipay cüzdanlarındaki bakiyeyi e-ticarette veya fiziksel mağazalarda QR kod okutarak kullanabiliyorlar ve tüm bu süreç saniyeler içinde gerçekleşiyor. Üstelik harcadıkça Hepsipara da kazanıyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL