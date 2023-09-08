Hepsipay, 'Cüzdanı Dolduran Kredi' ve 'Hepsipay Kart' ile taksitle ödeme çözümlerini tanıttı

Hepsipay, 'Cüzdanı Dolduran Kredi' ve dijital 'Hepsipay Kart' ile her yerde taksitle ödeme çözümlerinin tanıtımına yönelik reklam filmlerini yayınladı. Reklam filmlerinde, 'Cüzdanı Dolduran Kredi' çözümü ile her yerde taksitle ödeme hızı ve kolaylığı aktarılıyor.

Hepsipay, "Cüzdanı Dolduran Kredi" ve dijital "Hepsipay Kart" ile her yerde taksitle ödeme çözümlerinin tanıtımına güçlü bir kampanyayla başladı.

Hepsiburada açıklamasına göre, Hepsiburada'nın platform cüzdanı olarak hayata geçirilen Hepsipay artık platform dışında da müşterilerine tüm mağazalarda ve online alışverişlerinde hizmet sunuyor.

Hepsipay kullanıcıları, banka iş birlikleriyle kendilerine uygun taksitlendirme çözümleriyle cüzdanlarını doldurup bakiyelerini dijital Hepsipay Kart ile her yerdeki alışverişte kullanabiliyor.

Müşterilerin arzu ettikleri ürünleri, bütçeleriyle sınırlı kalmadan kolayca almalarını sağlayan "Cüzdanı Dolduran Kredi" ile her yerde harcama çözümünün iletişimi, reklam filmlerinin yanı sıra sosyal medya, outdoor uygulamaları ve radyo gibi farklı araçların da yer aldığı 360 derecelik bir iletişim kampanyasıyla tanıtılıyor.

"O Sırada Zeynep" ve "O Sırada Burak" sloganlarıyla, Hepsipay'i olan ve olmayan iki arkadaşın alışveriş deneyiminin aktarıldığı reklam filmlerinde, "cüzdanı dolduran kredi" çözümü ile her yerde taksitle ödeme hızı ve kolaylığı esprili bir dille aktarılıyor.

Reklam filminde Hepsipay kullanmayan karakter beğendiği ürünle ilgili olarak bütçe hesabı yaptığı sırada, Hepsipay kullanan diğer karakterin çoktan Hepsipay'ini krediyle doldurup ürünü Hepsipay ile satın almak için hemen kasaya geçmesi üzerine kurgulanan reklam filmi, "cüzdanı dolduran kredi" ve Hepsipay Kart ile her yerde ödeme çözümünün kolaylığını vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, en kolay dolan cüzdan olarak tanımladıkları Hepsipay'in alım gücünü destekleyen "Hemen Doldur, Taksitle Öde" çözümünü, iki reklam filmlerine ek olarak outdoor ve dijital mecraları da kullandıkları ve 360 derece ördükleri bir kampanyayla müşterilere tanıttıklarını ifade etti.

Bayülgen, "Hepsipay'in Hepsiburada platformu dışında da her yerde artık kullanılabilmesini markanın tasarım dilini de yenileyerek taçlandırdık. Eylül sonu itibarıyla 13 milyonu aşkın müşterimize Hepsiburada platformu dışında da hızlı ve güvenli ödeme yapma olanağı sağlıyor; alışveriş anında kullanılabilen kredi çözümümüzle özellikle arzu nesnesi haline gelmiş ancak ulaşması görece zor olan ürünlerin kolayca elde edilebilir olduğunu anlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.