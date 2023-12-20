Hepsipay, artık tüm perakende sektörüne hizmet verecek

Hepsiburada'nın fintek şirketi Hepsipay, Hepsiburada iş ortakları ve müşterilerine sağlamadığı hızlı ve güvenli finansal hizmetler deneyimini tüm perakende sektörünün kullanımına açtı.

Hepsiburada'nın fintek şirketi Hepsipay, Hepsiburada iş ortakları ve müşterilerine sağlamadığı hızlı ve güvenli finansal hizmetler deneyimini tüm perakende sektörünün kullanımına açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsipay, 2024'e girerken Türkiye'de perakende sektörünü büyütmek için sunduğu ödeme ve vadelendirme çözümlerini Hepsiburada Finansal Hizmetler Üst Yöneticisi (CEO) Erkin Aydın'ın sözcülüğünde düzenlediği basın toplantısında tanıttı.

Toplantıda, Hepsipay'in 14 milyon müşterisine sunduğu ödeme ve vadelendirme çözümlerine ek olarak iş ortaklarına sunulan tek tıkla kolay ve güvenli ödeme, kartla online ve fiziksel alışverişte ödeme alabilme ve vadelendirme çözümlerinin ayrıntıları paylaşıldı.

Hepsiburada'nın Türkiye'de perakende sektörü oyuncularına e-ticaret için çözümler sunma stratejisinin önemli bir ayağını oluşturan açılımla Hepsipay, pek çok şirketi ödeme ve vadelendirme çözümlerinden faydalandırmaya başladı.

"Hepsipay, değer yaratan bir iş ortağı olacak"

Hepsiburada Finansal Hizmetler Grup CEO'su Erkin Aydın, hem işletmelere hem de tüketicilere yenilikçi bir alışveriş deneyimi vaat eden Hepsipay'in, iş ortaklarını e-ticarette büyütme yolunda ilerlediğine dikkati çekti.

Aydın, müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturdukları çözümlerle iş ortakları için ticareti dijitalleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önde gelen perakende firmalarına sunduğumuz yenilikçi ödeme ve vadelendirme çözümleriyle bizi tercih eden işletmelerin sadık ve yüksek frekanslı yeni müşteriler kazanmalarını, daha yüksek satışa dönüş oranı ve daha büyük sepet büyüklüğü ile daha yüksek ciro elde etmelerini sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde e-ticaret büyümeye devam ederken ödeme ve vadelendirme çözümlerinin önemi artacak. Biz de e-ticaret sektörü oyuncularına ve perakendecilere vazgeçilmez ödeme çözümleri sunmaya odaklanacağız, 2024'ün sonuna kadar 5 bin markayı çözümlerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Hepsipay, iş ortaklarımız için sadece bir ödeme platformu değil, aynı zamanda değer yaratan bir iş ortağı olacak. Böylece önümüzdeki 5 yıl içinde, Hepsipay olarak Türkiye'nin en büyük fintek şirketi olmayı hedefliyoruz."

Müşteriler için güvenli, hızlı, pürüzsüz ödeme ve vadelendirme çözümleri

Hepsipay, müşterilerine akılcı, kolay ve kusursuz bir ödeme deneyimi sunarken, sunduğu vadelendirme çözümleriyle de müşterilerinin satın alma güçlerini destekliyor.

Müşterilerine dijital cüzdan ve ön ödemeli karta ek olarak çeşitli vadelendirme çözümleri de sunarak müşterilerinin alım gücünü artırıyor.

"Cüzdanı dolduran kredi" uygulamasıyla alışverişleri sırasında Hepsipay'in anlaşmalı olduğu QNB Finansbank, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank ve Fibabanka üzerinden anında Hepsipay cüzdanlarını doldurabilen kullanıcılar, bakiyelerini dilerlerse e-ticarette ya da tüm fiziksel mağazalarda QR kod okutarak kullanabiliyor.

Müşteriler, kendilerine sunulan alternatifler arasından seçimlerini yaparak kredi süreçlerini saniyeler içinde tamamlayabilirken, geri ödemelerini de 36 aya varan vadelerde yapabiliyor.

Hepsipay'in sunduğu bir diğer ödeme çözümü olan ve Türkiye'de e-ticaret sektöründe ilk kez hayata geçirilen "Hemen Al Sonra Öde" hizmetini sunan "Hepsiburada Limiti" ise kullanıcılara banka prosedürlerinden bağımsız biçimde alışveriş imkanı sağlıyor. Hepsiburada Limiti ile müşteriler alışverişlerini 3 ay erteleyerek veya 12 aya kadar taksitle yapabiliyor.

Hepsipay müşterileri ayrıca "Alışveriş Kredisi" ile ödeme adımında bankaların tekliflerini değerlendirip alışveriş kredisi kullanabiliyor.

E-ticaretle büyümek isteyen perakendecilerle stratejik ortaklıklar

Toplantıda Türkiye'de perakende sektörü için vazgeçilmez bir çözüm ortağı olmaya hazırlanan Hepsipay'in, tek tıkla kolay ve güvenli ödeme hizmeti ve vadelendirme çözümleri de tanıtıldı.

2024'te en temel önceliği birlikte iş yaptığı perakendecileri e-ticarette büyütmek olan Hepsipay, Türkiye'nin dört bir yanındaki perakendecilere Türkiye'de toplam e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan 14 milyon müşterisiyle büyük bir potansiyel sunuyor.

Hepsipay'in ödeme geçidi çözümleriyle sunduğu güvenli ve hızlı ödeme imkanı ise e-ticaret oyuncularının en temel sorunlarından olan satış kaybını yüzde 40 azaltırken satışa dönüş oranını yüzde 20 artıyor.

Vadelendirme çözümleriyle 6,5 kat sepet büyüklüğü

Vadelendirme çözümleriyle tüketicilerin alışverişlerini bütçelerini zorlamadan, esnek bir şekilde yapmalarını sağlarken bu sayede iş ortaklarına yüzde 60'a varan ek satış, yüzde 30 tercih edilme ve 6,5 kat daha büyük sepet sağlıyor.

2 milyon kullanıcıya ulaşan Hepsiburada Premium sayesinde ise Hepsipay müşterileri ek faydalar sağlarken iş ortakları daha yüksek müşteri sadakati ve satış elde ediyor.

Hepsipay'in ödeme geçici çözümleriyle sunduğu güvenli ve hızlı ödeme imkanı ise e-ticaret oyuncularının en temel sorunlarından olan satış kaybını yüzde 40 azaltırken, satışa dönüş oranını yüzde 20 artıyor.