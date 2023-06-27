HepsiJET, Bayram Öncesi En Yoğun Dönemde En Fazla Teslimatı Gerçekleştirdi

Hepsiburada'nın stratejik yatırımı HepsiJET, Kurban bayramı ve ardından gelen yaz tatili öncesinde e-ticaret müşterilerinin siparişlerini hızlı ve güvenli şeklinde ulaştırmayı hedefliyor. Bu döneme ilişkin veriler açıklayan firma, alışverişlerini riske atmak istemeyen e-ticaret müşterilerinin haziran ayı boyunca en fazla siparişi 12-18 Haziran haftasında verdiğini açıkladı. Bu dönemde en çok teslimat yapılan iller sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu.

Şirketten edinilen bilgiye göre yaz ayları boyunca 81 ilde 'yarın kapında' hizmeti vermeye devam edecek. Bin 400 şirketin e-ticaret gönderilerini taşıyan ve müşterilerine ulaştıran firma, yazın nüfusun yoğunlaştığı tatil beldelerine kesintisiz hizmet vermek için bu bölgedeki operasyonlar yoğunlaştırılırken artan talebi karşılamaya yönelik olarak taşımacı alım süreçleri devam ediyor.

Açıklamanın devamın şu ifadelere yer verildi:

"HepsiJET, yapay zekaya dayanan ve TÜRKPATENT tarafından onaylı 'Çok Araçlı Rota Optimizasyonu' uygulamasıyla teslimat başarısını ve hızını artırıyor. Rota optimizasyonu sayesinde kuryelerin günlük seyahat mesafesinde yüzde 8, CO2 salınımında ise yıllık yaklaşık 30 bin ağaca denk azalış sağlanıyor. Teslimat süreçlerinde verimlilik de getiren bu uygulama ile kuryelerin günlük teslimat sayısı ve hızı da artıyor. E-ticaret müşterilerinin teslimat ve iade süreçlerinde yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için birçok alternatif sunuyor. Müşteriler ertesi gün kapında, randevulu teslimat, kapında iade, kargo takip, teslimat sürecinde iken adres ve tarih değişikliği yapabilme gibi pek çok imkan sayesinde esnek ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşayabiliyor. Hepsiburada platformu üzerinden verilen siparişlerin yaklaşık yüzde 62'si 'kapında iade' seçeneği kullanılarak iade ediliyor. Acil ihtiyaçların karşılanması ve teslimat tarihlerinin gecikmemesi için Kurban Bayramının üçüncü gününden itibaren teslimata devam edecek."