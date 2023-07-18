Hepsiburada Premium Üyelerine Özel Kampanya

Hepsiburada, Premium üyelerine özel olarak düzenlediği kampanyayla 18-23 Temmuz'da avantajlı indirimler sunuyor. Küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalarda, giyimde, güzellik ve bakım ürünlerinde, teknoloji ürünlerinde ve su siparişlerinde indirim fırsatları sunulacak. Ayrıca, Hepsiburada Premium üyeleri birinci yıllarına özel kampanyadan da yararlanabilecekler.

Hepsiburada, Premium üyelerine özel olarak düzenlediği kampanyayla 18-23 Temmuz'da avantajlı indirimler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küçük ev aletlerinde sepette yüzde 10 net indirim ve Grundig beyaz eşyada sepette yüzde 10 net indirim kampanyaları, Hepsiburada Premium üyelerini bekliyor.

U.S. Polo Assn. markasının seçili ürünlerinde sepette yüzde 55 net indirim ve Loft ürünlerinde sepette yüzde 50 indirim fırsatlarıyla Hepsiburada Premium üyeleri gardıroplarını yenileyecek.

Güzellik ve bakım ürünlerinde de büyük fırsatlar sunan marka, Premium üyelerine Elidor saç bakım ürünlerinde sepette yüzde 50 indirim, The Purest Solutions ürünlerinde sepette yüzde 35 indirim ve Bioderma cilt bakım ürünlerinde sepette yüzde 20 indirim fırsatları sunulacak.

Teknoloji ürünlerinde de sınırlı sayıda Philips HD9867/90 Premium Airfryer XXL fritöz sadece 6 bin 899 TL'ye ve Xiaomi mi Robot Vacuum Mop Pro 2+ 3D global versiyon siyah robot süpürge ise sadece 8 bin 499 TL'ye Premium üyelerini bekliyor.

Hepsiburada Premium üyeleri, Hepsiexpress'ten verecekleri su siparişlerinde geçerli 15 TL indirimden yararlanacak.

İlk ay 1 TL'ye üye olunarak tüm siparişlerde kargo bedava, hediye BluTV ve yüzde 3 Hepsipara kazancı avantajından yararlanılan Hepsiburada Premium'un birinci yılına özel kampanyasına https://www.hepsiburada.com/staticpage/382763398620004 ulaşılabiliyor.