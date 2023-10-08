Hepsiburada Premium Fiyatı Artıyor

Hepsiburada, kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan Premium planında fiyat artışına gidiyor. Abonelere yapılan bilgilendirme gönderisine göre Hepsiburada Premium aylık ücreti 14,90 TL'den 19,90 TL'ye yükseliyor. Ayrıca Efsane Gençlik planı için de zam yapılma kararı alındı.

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada, kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan Premium planında fiyat artışına gidiyor. Öyle ki abonelere bir e-posta ile bilgilendirme gönderildi. İşte yeni Hepsiburada Premium fiyatı…

Hepsiburada Premium fiyatı artık aylık 14,90 TL değil!

Hepsiburada Premium ile normalde aylık 99,90 TL olan BluTV aboneliğine ücretsiz şekilde sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda randevulu teslimat, kapıda iade, indirimli montaj hizmeti ve lastik kapımda servisi gibi hizmetlerde ayrıcalık kazanabilirsiniz.

Hepsiburada, kullanıcılarına abonelik ücreti değişikliğine dair bir e-posta gönderdi. Buna göre Hepsiburada Premium aylık 14,90 TL'den 19,90 TL'ye güncelleniyor. Yani yüzde 33 seviyesinde bir zam söz konusu. Bu fiyat artışı, 9 Ekim 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Zam üstüne zam: BluTv ve Gain abonelik ücreti arttı!

Gençler için daha düşük fiyata sunulan Efsane Gençlik planı için de zam yapılma kararı alındı. Buna göre Hepsiburada Premium Efsane Gençlik fiyatı aylık 9,90 TL'den 14,90 TL'ye yükseliyor. Bu da tıpkı normal plan gibi 9 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Hepsiburada Premium abonelik ücreti (aylık): 14,90 TL 19,90 TL

Hepsiburada Premium Efsane Gençlik abonelik ücreti (aylık): 9,90 TL 14,90 TL

Hepsiburada Premium ayrıcalıkları

AvantajNormaldePremium ile Kargo29,90 TLÜcretsizHepsipara kazancıYokYüzde 3BluTV üyeliğiAyda 99,90 TLHediyeRandevulu teslimat34,90 TLÜcretsizKapında iadeÜcretsizÜcretsizMobilya montaj hizmetiOrtalama 550 TLYüzde 50 indirimliLastik Kapımda servisi799 TLYüzde 50 indirimli

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hepsiburada Premium fiyatı sizce nasıl? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.