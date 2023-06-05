Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı 7. yılında büyümeye devam ediyor

Hepsiburada'nın 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, Türkiye'nin kadınlarının ekonomiye katılımlarını desteklemeye devam ediyor. Program sayesinde kadın girişimciler indirimli komisyon oranları, reklam ve pazarlama desteği, ücretsiz fotoğraf çekimi, eğitim ve indirimli kargo gibi imkanlardan faydalanıyor. Hepsiburada ayrıca Türkiye'nin 8 bankasıyla iş birliği yaparak kadın girişimcileri finansal olarak destekleyecek projelere de imza atıyor. Program kapsamında kadın kooperatiflerinin ürünleri de e-ticarete taşınıyor. Salgın döneminde ise Hepsiburada, girişimci kadın ve kadın kooperatiflerine destek olmak üzere 4 uluslararası proje başlattı.

Hepsiburada'nın 2017 yılında, Türkiye'nin kadınlarının ekonomiye katılımlarını desteklemek üzere hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, 7. yılına girerken büyümeye devam ediyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret ekosisteminin her alanında kadınların dijital ekonomiye katılımlarını desteklemek için başlatılan program sayesinde girişimci kadınlar indirimli komisyon oranları, reklam ve pazarlama desteği, ücretsiz fotoğraf çekimi, eğitim ve indirimli kargo gibi imkanlardan faydalandı.

Hepsiburada, Türkiye'nin 8 bankasıyla iş birliği yaparak kadın girişimcileri finansal olarak destekleyecek projelere de imza atıyor. "Girişimci Kadınlar Finansal Engelleri Aşıyor" projesiyle Hepsiburada girişimci kadınların finansmana erişimlerini sağlıyor. Bu sayede kadın girişimcilere sağlanan kredi ile bankacılık ürün ve hizmetlerinin toplamı 15 milyon TL'ye ulaştı. TEB Aile Akademisi'nin 5 modülden oluşan finansal okuryazarlık eğitimini de kadın girişimcilerin erişimine sunuyor.

211 Kadın Kooperatifine Teknoloji Gücü

Kırsal kalkınma ve dezavantajlı gruplarda kadın ekonomisinin canlandırılması için Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın kooperatiflerini destekleyen Hepsiburada, kadın girişimcilerin ürünlerini Türkiye'nin 81 ilinde ulaşılabilir kılmak, daha çok müşteriyle buluşturmak için e-ticarete taşıyor.

Emeğin gücünü Hepsiburada'nın teknoloji gücü ile seferber ederek doğal ve yöresel ürünlere erişimi kolaylaştıran Hepsiburada'da, halen 211 kadın kooperatifi satış yapıyor ve bu sayı her geçen gün artıyor.

Hepsiburada, salgın döneminde işini e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadın ve kadın kooperatiflerine destek olmak üzere 4 uluslararası projeyi başlattı.

Salgının zorlu koşullarında yeni satış kanallarıyla üretimin desteklenmesini, kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanmasını ve girişimci kadınların dijital dönüşümlerini kolaylaştırmayı hedefleyen programla kadın girişimcilere komisyon indirimi, ücretsiz fotoğraf çekimi, indirimli kargo ücreti ve pazarlama imkanları sunuldu.

Hepsiburada bu kapsamda e-ticaret desteği sağlamak ve girişimci kadınların dijital dönüşümünü desteklemek için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yabancı temsilciliklerin de aralarında bulunduğu paydaşlarıyla düzenlediği projelerle toplam 2235 kadına 261 saat eğitim, 2304 saat mentorluk sağlandı.

2017'den itibaren yürüttüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında deprem bölgesinde 5 bin girişimci kadına destek verme sözüyle yola çıkan Hepsiburada, bölgede platform üzerinden satış yapan 2790 girişimci kadın ve 33 kadın kooperatifi depolama, paketleme, kargo hizmetler başta olmak üzere pek çok hizmeti ücretsiz sağlarken, komisyon indirimi, eğitim, reklam ve pazarlama desteklerine ara vermeden devam ediyor.

"Kadınları ekonomik ve sosyal hayatın her alanında destekliyoruz"

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile 7 yıldır kadın girişimcileri desteklediklerini belirterek, "Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği Hepsiburada'nın temel değerleri arasında. Bir kadın tarafından kurulmuş, bir kadın CEO tarafından yönetilen ve çalışanlarının yüzde 46'sı kadınlardan oluşan bir şirket olarak programımızın aldığı aşamayla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciliği ve kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda halen alınması gereken mesafe olduğuna dikkati çeken Gökçetekin, şunları kaydetti:

"Binlerce kadın girişimcinin işlerini büyütme imkanı yakalamasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla binlerce kadını e-ticaretle tanıştırdık. Yeterli olanak ve destek verildiğinde, 'Kadın Gücü'nün neleri başarabildiğini çok net şekilde gözlemledik. Kadınları ekonomik ve sosyal hayatın her alanında destekleyen bir şirket olarak, kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz."