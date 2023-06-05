Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı 7. yılına giriyor

Hepsiburada, 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile bugüne kadar 43 binden fazla girişimci kadın, 211 kadın kooperatifi programa katıldı. Program, başarısı ile bugüne kadar ulusal ve uluslararası 11 ödüle layık görüldü.

Hepsiburada, 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile bugüne kadar 43 binden fazla girişimci kadın, 211 kadın kooperatifi programa katıldı. 2017 yılında kadın işletme oranı yüzde 6 iken bugün bu oran yüzde 23'e ulaştı. Program, başarısı ile bugüne kadar ulusal ve uluslararası 11 ödüle layık görüldü.

Hepsiburada'nın 2017 yılında, Türkiye'nin kadınlarının ekonomiye katılımlarını desteklemek üzere hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı, 7. yılına girerken büyümeye devam ediyor. E-ticaret ekosisteminin her alanında kadınların dijital ekonomiye katılımlarını desteklemek için başlatılan program sayesinde girişimci kadınlar indirimli komisyon oranları, reklam ve pazarlama desteği, ücretsiz fotoğraf çekimi, eğitim ve indirimli kargo gibi imkanlardan faydalandı.

GÖKÇETEKİN: KADINLARI EKONOMİK VE SOSYAL HAYATIN HER ALANINDA DESTEKLİYORUZ

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile yedi yıldır kadın girişimcileri desteklediklerini belirten Hepsiburada Ceo'su Nilhan Onal Gökçetekin, "Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği Hepsiburada'nın temel değerleri arasında. Bir kadın tarafından kurulmuş, bir kadın CEO tarafından yönetilen ve çalışanlarının yüzde 46'sı kadınlardan oluşan bir şirket olarak programımızın aldığı aşamayla gurur duyuyoruz." dedi. Kadın girişimciliği ve kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda halen alınması gereken mesafe olduğuna dikkat çeken Gökçetekin binlerce kadın girişimcinin işlerini büyütme imkanı yakalamasının önemini vurgulayarak "Ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla binlerce kadını e-ticaretle tanıştırdık. Yeterli olanak ve destek verildiğinde, 'Kadın Gücü'nün neleri başarabildiğini çok net şekilde gözlemledik. Kadınları ekonomik ve sosyal hayatın her alanında destekleyen bir şirket olarak, kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.