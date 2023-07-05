Hepsiburada'nın 2023 İlk 6 Ay Kitap Satış İstatistikleri Açıklandı

Hepsiburada'nın 2023 yılının ilk 6 ayında yapılan kitap satışları açıklandı. Yılın ilk yarısında 4,5 milyon adetten fazla kitap satıldı ve çeşitli kategorilerde en çok satanlar belirlendi. Çocuk kitapları, edebiyat ve kişisel gelişim kitapları en çok ilgi gören kategoriler oldu.

Hepsiburada'nın 2023 yılının ilk 6 ayında kitap satış istatistikleri açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında 4,5 milyon adetten fazla kitap satışı yapıldı ve 200 binin üzerinde farklı kitap satışı gerçekleşti.

Hepsiburada'nın kitap satışları tablosunda sevilen yazarların kitapları üst sıralarda yer alırken, türlere göre yapılan kırılımlarda yılın ilk yarısında en çok satan roman Ahmet Ümit'in Bir Aşk Masalı oldu. Kişisel gelişimde Miraç Çağrı Aktaş'ın Senden Bir Tane Daha Yok ve en çok online sipariş verilen çocuk kitaplarında ise ilk sırayı Sandra Lebrun ve Loic Audrain imzalarını taşıyan Büyük Sorular Kitabım aldı.

Yılın ilk 6 ayında 4,5 milyondan fazla kitabı okuyucularla buluşturan Hepsiburada, düzenlediği kampanyalarla kitapseverlere birçok ayrıcalık sundu. Hepsiburada'da sırasıyla en çok çocuk, edebiyat, eğitim, kişisel gelişim ve araştırma-inceleme kategorilerindeki kitaplar ilgi gördü.

En çok satılan kitap kategorilerinin bir numarasında çocuk kitapları yer aldı. En çok online sipariş verilen çocuk kitaplarında ilk sırayı Sandra Lebrun ve Loic Audrain imzalarını taşıyan Büyük Sorular Kitabım (ciltli) aldı. Çocuk Akademi İlkadım 2 Yaş Dikkat Seti, Merhaba Çiftlik, 555 Eğlenceli Çıkartma: Hayvanlar ve Angela Mcalister'ın Cesur Fırfır-İlk Okuma Kitaplarım oldu. Hepsiburada, Peppa Pig resimli hikaye kitaplarının lansmanını da yaptı ve bir aylık sürede 48 bin adet kitap satışı gerçekleştirdi.

2023'ün ilk 6 ayında en çok satan edebiyat kitapları listesinde roman türü öne çıktı. Hepsiburada'da yılın ilk yarısında en çok satan kitap Ahmet Ümit'in Bir Aşk Masalı olurken, ikinci sırayı Matt Haig'in Gece Yarısı Kütüphanesi adlı romanı aldı. Listenin devamında Caner Yaman'ın İyileşmek kitabı, Dante Alighieri'nin İlahi Komedya'sı ve Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı geldi.

Hepsiburada'nın tatil döneminde çocukların keyifle okuyacağı kitaplar için hayata geçirdiği 400'den fazla seçkisiyle "5 Kitap 75 TL" kampanyası, temmuz ayı boyunca devam ediyor.

Ayrıca, Hepsiburada Premium'lu kitapseverler, seçili kitaplarda 31 Temmuz'a kadar ikinci kitabı yüzde 50 indirimle satın alabiliyor.