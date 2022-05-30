Hepsiburada, mayıs ayı tüketici eğilimlerini açıkladı - Haberler

Hepsiburada, platformu üzerinden yapılan alışverişleri inceleyerek mayıs ayındaki tüketici eğilimlerini açıkladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, verilere göre, mayıs ayında kozmetik kategorisinde en çok sipariş verilen ürün, güneş koruma kremleri oldu.

En çok sipariş verilen ürün çeşidinin güneş koruyucuları olduğu kategoride, bu ürünleri yüz bakım ve vücut bakım ürünleri takip etti. En fazla +50 SPF korumalı güneş koruyucuların ilgi gördüğü kategoride, nemlendiriciler de mayıs ayında talep gören ürünler arasında yer aldı. En çok güneş koruyucu siparişi verilen şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak sıralandı.

Yazın yaklaşmasıyla formunu korumak ve sağlıklı beslenmek isteyenler organik ve doğal gıda ürünlerine de ilgi de gösterdi. Sırasıyla bitki çayları, şekersiz fındık kremaları, keçiboynuzu pekmezi, yulaf ezmesi ve Hindistan cevizi yağının ilgi gördüğü kategoride siparişler en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa'dan verildi.

Doğal ürünlere olan ilgi artışı kozmetik kategorisinde de etkisini gösteriyor. Nine&Mine marka doğal at kılı selülit fırçaları, Gayettabi doğal kozmetik katı şampuan, Adalin yüzde 100 saf katkısız niaouli uçucu yağ, Bhava Cosmetics doğal gül sabunu gibi ürünler en çok sipariş verilen kozmetik ürünleri arasında yer alıyor.