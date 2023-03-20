Hepsiburada Kurucusu Doğan, BM'de deprem bölgesindeki ticareti ve kadınları güçlendirme çalışmalarını anlattı Açıklaması

NEW Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, deprem bölgesi için başlattıkları programda "10 bin esnafa 10 milyar liralık ticaret hacmi" sözü verdiklerini belirterek, "Burada girişimci kadınların bizim için yeri ayrı.

NEW Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, deprem bölgesi için başlattıkları programda "10 bin esnafa 10 milyar liralık ticaret hacmi" sözü verdiklerini belirterek, "Burada girişimci kadınların bizim için yeri ayrı. 5 bin girişimci kadına ulaşana kadar da programımızı devam ettireceğiz." dedi.

Doğan, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu tarafından 67'ncisi düzenlenen yıllık toplantılara (CSW67) katıldı.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) organizasyonundaki "Dijital Çağda Cinsiyet Eşitliği Temelli Bir İş Geleceği" başlıklı yuvarlak masa toplantısında önde gelen küresel ve bölgesel şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Doğan, Hepsiburada'nın imzacısı olduğu Global Compact'ın etkinliğinde şirketinin bu kapsamdaki çalışmalarını anlattı.

Doğan, BM'deki temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, cinsiyet eşitliğinin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın en önemlilerinden biri olduğuna işaret ederek, "Birleşmiş Milletler'in merkezinde 'cinsiyet eşitsizliğini kapatmak için ne adımlar atmalıyız' başlığıyla dünyanın önde gelen CEO'ları ve BM temsilcilerinden oluşan bir grupla toplantılar yaptık." dedi.

Bu seneki temanın, dijital teknolojilerle kadın erkek eşitliğinin nasıl hızlandırılabileceği ve dijitalleşmenin bu konuda nasıl fayda sağlayabileceği olduğunu bildiren Doğan, şöyle konuştu:

"Bu tema altında davet edilmemizin sebebi 2017 yılından itibaren yürüttüğümüz Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızın CSW67'nin temasıyla birebir örtüşüyor olması. Dolayısıyla biz burada yaptığımız çalışmaları aktardık, diğer ülkelerde faaliyet gösteren şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına benzer çalışmaları nasıl yapıp hayata geçirebileceklerini gösterdik."

"Programımız ilham verdi"

Toplantılara Türkiye'den katılım sağlayan tek kadın lider olarak Türkiye'yi temsil etmenin de gurur verici olduğunu dile getiren Doğan, "Türkiye'de yaptığımız çalışmalar başka ülkelere, şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına örnek oldu, ilham verdi. Ancak bu tür güzel örnekler dikkate alınırsa çözümleri yaygınlaştırabiliriz, bir fark yaratabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

Doğan, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla 38 bin girişimci kadının işlerini büyüttüklerini ve istihdam yaratmasını sağladıklarını aktararak, "Bu programa başladığımızda bütün satıcılarımızın sadece yüzde 6'sı kadınken, bugün platformumuzdaki satıcıların yüzde 27'si kadınlardan oluşuyor. Bu gerçekten herkese ilham verdi. Çünkü kararlılıkla bir gidişatı değiştirebildik ve kadınların lehine fayda sağlayabildik." diye konuştu.

"Dijitalleşmeyle cinsiyet eşitsizliğinin kapanmasını hızlandırabiliriz"

Dijitalleşmenin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda riskler ve fırsatlar barındırdığına işaret eden Doğan, şöyle devam etti:

"Öyle büyük bir değişim ve dönüşümün içinden geçiyoruz ki yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler birçok iş kolunu ortadan kaldıracak. Bu durumdan kadınların var olduğu meslekler orantısal olarak daha fazla etkilenebilir. Ayrıca, yapay zeka gibi teknolojiler yerleşik ön yargıları daha da arttırıyor. Dolayısıyla kadınlara karşı ön yargılar iş dünyasında daha da artabilir. O yüzden bu bir tehlike ama aynı zamanda çok büyük bir fırsat. Çünkü yepyeni meslekler ortaya çıkıyor. Eğer biz kız çocuklarını ve kadınları bu alanlarda eğitebilirsek dijitalleşmeyle cinsiyet eşitsizliğinin kapanmasını hızlandırabiliriz. Dijitalleşmenin getirdiği fırsat ve faydaların kadınlar için erişilebilir olduğundan emin olmamız gerekiyor."

"Uzun vadeli çabalar gerekiyor"

Hanzade Doğan, Hepsiburada'nın deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara değinirken, bu kapsamda büyük bir seferberlikle desteklerin sağlandığını ancak uzun vadeli iyileştirme çabalarının gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Hepsiburada grubu olarak başlattıkları programda, 10 bin esnafa 10 milyar liralık ticaret hacmi sözü verdiklerini belirten Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk günden beri zaten ekiplerimiz bölgede. Şu anda da bu program çatısı altında her türlü esnafa lojistik, pazarlama ve teknoloji desteği veriyoruz. 3 büyük e-ticaret ihtisas merkezi kuruyoruz. Eğer deposu yoksa gelip bizden depo hizmeti alabiliyor, muhasebe programı yoksa muhasebe programı sağlıyoruz. Biz bölgedeki esnafın elinden tutacağız. Buradaki girişimci kadınların bizim için yeri ayrı. 5 bin girişimci kadına ulaşana kadar da programımızı devam ettireceğiz."

Doğan, depremde herkesin büyük acılar yaşadığını ifade ederek, Kovid-19 salgınında olduğu gibi deprem gibi doğal afetlerin ardından toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiğini ve ortaya çıkan problemlere karşı kadınların ve genç kızların daha kırılgan olduğunu, onların eğitimlerinin aksamaması, ekonomik özgürlük ve fırsat yaratılması gibi konularda her türlü imkanın kullanılması gerektiğini söyledi.

"Kadınlar bizim için öncelikli"

Hepsiburada'nın topluma fayda sağlamayı öncelik edindiğini belirten Doğan, cinsiyet eşitliğinin toplumun gelişmesinde önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Doğan, Hepsiburada'nın bir kadın tarafından kurulan ve yönetilen nadir şirketlerden biri olduğuna işaret ederek, "Mühendis kadromuzun yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. Bu dünya ortalamasının üzerinde, önemli bir oran. Yönetici kadrolarımızın yüzde 34'ü kadınlardan oluşuyor, bu rakam her ne kadar dünya ölçülerine göre iyi olsa da biz yüzde 50'lere doğru gitmeyi hedefliyoruz. Geçen sene yaptığımız terfilerin yüzde 46'sı kadınlardı. Dolayısıyla bizim için çok öncelikli bir konu." şeklinde konuştu.